Çanakkale'de motosiklet kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi 8 gün sonra hayatını kaybetti

Çanakkale'de motosiklet kazasında ağır yaralanan üniversitesi öğrencisi 8 gün sonra hayatını kaybetti
ÇANAKKALE - Çanakkale'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Muaz Ali Hacimoğlutedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, 21 Şubat tarihinde saat 19.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi, Setboyu Caddesi'nde meydana geldi. Aynı istikamette seyir halinde olan B.K. yönetimindeki 67 ABL 612 plakalı motosiklet, Muaz Ali Hacimoğlu yönetimindeki 54 AJN 112 motosiklet ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile hangi motosiklette olduğu bilinmeyen yolcu konumundaki M.G. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Gemi İnşaatı Programı öğrencisi Muaz Ali Hacimoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 gün sonra hayatını kaybetti.
ÇOMÜ Rektörlüğünden yayımlanan taziye mesajında, "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Gemi İnşaatı Programı öğrencisi Muaz Ali Hacimoğlu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.
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