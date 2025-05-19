Çanakkale'de otomobil devrildi: Anne ve oğlu yaralandı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu araç sürücüsü anne ve oğlu yaralandı.
Çanakkale istikametinden Balıkesir'e seyir halinde olan Ayşegül C. idaresindeki 26 SS 499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak şarampole devrildi. Kazada sürücü Ayşegül C. ve oğlu Yasin C. yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Genel › Çanakkale'de otomobil devrildi: Anne ve oğlu yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?