Çanakkale Emniyeti'nden 14 Şubat'a özel klip - Son Dakika
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Genel

Çanakkale Emniyeti'nden 14 Şubat'a özel klip

Çanakkale Emniyeti'nden 14 Şubat'a özel klip Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla özel bir klip hazırladı.

14.02.2025 20:40
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Çanakkale Emniyeti'nden 14 Şubat'a özel klip

ÇANAKKALE - Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla özel bir klip hazırladı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünce 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle "Derdimiz Vatan Sevdamız Bayrak" klibi hazırlandı. 5 polis memuru, 1 komiser ile İkinci Sınıf Emniyet Müdürü tarafından seslendirilen "Böyle bir aşk görülmemiş dünyada" isimli şarkı ile Çanakkale'nin tarihi ve kültürel yerleri tanıtıldı. "Böyle bir aşk görülmemiş dünyada" kısmı polisler tarafından topluca seslendirilirken Çanakkale Şehitler Abidesi ve Şanlı Türk Bayrağı'nın görüntüsü izleyenleri gururlandırdı.

Kaynak: İHA

Sevgililer Günü, Yerel Haberler, Çanakkale, 3-sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Çanakkale Emniyeti'nden 14 Şubat'a özel klip - Son Dakika

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