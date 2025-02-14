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Çanakkale Emniyeti'nden 14 Şubat'a özel klip

ÇANAKKALE - Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla özel bir klip hazırladı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünce 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle "Derdimiz Vatan Sevdamız Bayrak" klibi hazırlandı. 5 polis memuru, 1 komiser ile İkinci Sınıf Emniyet Müdürü tarafından seslendirilen "Böyle bir aşk görülmemiş dünyada" isimli şarkı ile Çanakkale'nin tarihi ve kültürel yerleri tanıtıldı. "Böyle bir aşk görülmemiş dünyada" kısmı polisler tarafından topluca seslendirilirken Çanakkale Şehitler Abidesi ve Şanlı Türk Bayrağı'nın görüntüsü izleyenleri gururlandırdı.