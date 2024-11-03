Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı - Son Dakika
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Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı

Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı Çanakkale Savaşları'nın başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 1914'te, İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin, boğazın girişini bombardımanı sırasında şehit olan 5 subay ve 81 er, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törende dualarla anıldı.

03.11.2024 20:03
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Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale Savaşları'nın başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 1914'te, İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin, boğazın girişini bombardımanı sırasında şehit olan 5 subay ve 81 er, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törende dualarla anıldı. İlk Şehitler Kabristanlığı'na karanfil bırakıldı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyündeki Seddülbahir Kalesi'nde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen anma törenine, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şehit aileleri dernekleri, gazi dernekleri, şehit aileleri, askeri erkan ve gaziler katıldı. Anma töreninde, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Seddülbahir Kalesi'nde şehit olan askerler için dua edilmesinin ardından, İlk Şehitler Kabristanlığı'na karanfil bırakıldı.

3 Kasım 1914'te Çanakkale'nin ilk şehitlerinin toprağa düştüğü ve kahraman Mehmetçiklerin Çanakkale'nin ilk şehitleri olarak tarih sayfalarında yerini aldıkları gün olduğunu belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bugün 3 Kasım. 3 Kasım 1914'te Çanakkale Savaşları'nın başlamasından hemen akabinde Çanakkale Boğazı'nın girişindeki İngiliz savaş gemisinin açmış olduğu ateş sonucunda Seddülbahir Kalesi'ndeki cephaneliğinde ateş olması sonucu 81 er, 5 subayımız toprağa düştüğü, yani Çanakkale Savaşları'nda ilk şehitleri toprağa verdiğimiz gün. Onları bugün büyük bir saygıyla, rahmetle andık. Onlar tarihteki yerlerini aldıktan sonra Türk milletinin de kalbinde müstesna yerini aldıklarını çok iyi biliyoruz. Biz Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale kahramanlığını her daim canlı tutmak için, unutturmamak için ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyoruz. Bu sorumluluğumuzun farkındayız. Bugün de Çanakkale'nin ilk şehitlerinin geniş bir katılımla, devletimizle, milletimizle yöre halkıyla beraber dualarla andık. Bu toprakların vatan yapılması, Cumhuriyetimize giden yolların başlangıcı hep Çanakkale'de başladı. Buralar o büyük kahramanlığının yapıldığı yerler. Mehmetçiklerimizin aziz hatıralarının, ayak izlerinin olduğu yerler" dedi.

Kaynak: İHA

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