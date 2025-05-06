Çay Ocağında Teknoloji Devrimi

Teknolojiyi çay ocağı ile buluşturdu, yazılım sayesinde işleri kolaylaştı

KONYA - Konya'da çay ocağında kendilerinin tasarladığı yazılımla müşterilerine hizmet eden Übeyir Karakoca, diyafondan kurtulduklarını, yazılım sayesinde müşterilerin siparişlerinin kendilerine ulaştığını belirtti.

Konya Tarihi Bedesten Çarşısı'nda çay ocağında çalışan Übeyir Karakoca (28), teknolojiyi çay ocağıyla buluşturdu. Diyafonla sipariş verme geleneğini teknoloji ile bitiren Karakoca, tasarladıkları yazılımla işlerini pratik hale getirdi. Müşterilerin telefonlarına ve bilgisayarlarına kurduğu sistemle müşterileri siparişlerini giriyor. Daha sonra kendi çay ocağına kurduğu ekrandan gelen siparişleri takip eden Karakoca, siparişleri hazırlayarak müşterilerine ulaştırıyor. Müşterilerinin de bu uygulamadan memnun olduğunu ifade eden Karakoca, bu sayede karışıklığın önüne geçtiklerini belirtti.

"İşimiz kolaylaştı, siparişlerimiz hızlı gidiyor"

Yazılımla uğraştıklarını anlatan Übeyir Karakoca, "Yaptığımız sistemi de çay ocağına entegre ettik. Artık diyafonlardan kurtulduk. Çalışanlara ve çevredeki iş yeri sahiplerinin telefonlarına bu yazılımı yükledik. Artık çay ocağımızda sipariş vermeyi çok kolay bir hale getirdik. Sistemde, kurduğumuz internet sitesi üzerinden siparişi olanlar buraya yazıyor. Çay ocağımızda bulunan ekrana da bu sipariş düşüyor. Biz de siparişi hazırlayıp götürüyoruz. İşimiz kolaylaştı, siparişlerimiz hızlı gidiyor. Bu yüzden de müşterilerimiz memnun" dedi.

"Sistemin bu şekilde güzel işleyeceğini beklemiyordum"

Diyafondan karışıklık meydana gelebildiğini anlatan Karakoca, "Bu şekilde yapmamız da karışıklığı ortadan kaldırdı. Tarihi çarşıda bulunduğumuz için yeniliklere çok açık değildik. Bu süreci yavaş yavaş da olsa başarmış durumdayız. Bu sistemi ilk görenler şaşırıyor. Ben de bu sistemi kurduktan sonra bu şekilde güzel işleyeceğini beklemiyordum. Sistem güzel işleyince hem biz mutlu olduk hem de müşterilerimiz memnun kaldı" şeklinde konuştu.