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Çekmeköy'de gençler 19 Mayıs konserlerinde doyasıya eğlendi

İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi'nin Güngören Spor ve Sosyal Tesislerinde düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine binlerce vatandaş katıldı.

Çekmeköy Belediyesi'nin gün boyu düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin finali Güngören Spor ve Sosyal Tesislerinde düzenlenen konserlerle yapıldı. Seyyah, Sattas ve Zeyn'el gibi müzisyenlerin sahne aldığı kutlama programında final Yeni Türkü ile yapıldı. Bir birinden renkli türküleri dinleyen Çekmeköylüler saatlerce süren etkinliklerde doyasıya eğlendiler.

Çekmeköylü vatandaşlar adına Yeni Türkü'ye çiçek takdim eden Başkan Çerkez, "Bugün 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlığa giden maşalesinin yandığı gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu rehberde yürümek üzere gençlerimize etmiş olduğu, vermiş olduğu değeri anma ve anlatma günü bugün. Çekmeköy'de bugün çeşitli etkinlikler düzenledik gençlerimize, mühim olan Atatürk'ü anlamak, onun eserlerini gençlere anlatmak, onun değerlerinin ne kadar kıymetli olduğunu insanların bilincini artırma amacıyla konserler, etkinlikler düzenledik. Bugün halkla buluştuk. Gençlerimize sosyal kafelerimiz çok pahalı olduğundan dolayı gidemiyorlardı. Bir talepleri vardı. Bundan sonraki tüm sosyal kafelerimizde onlardan gelen talep doğrultusunda, onların ödeyebileceği miktarlara çektik. Çekmeköy'de öğrencilerimiz var dört mahallemizde. Bunlar okula gelince zorluk çekiyorlardı. Onlara yarından itibaren servis düzenledik. Mühim olan gençlerimize faydalı olmak onlara fırsat eşitliği vermek onları geleceğe tam donanımlı, bilgili, becerikli olarak hazırlamamız gerekiyor. Bu bizim görevimiz' dedi.

Konsere katılan vatandaşlardan Aynur Doğan, "Yıllar sonra ilk defa Çekmeköy'de bu kadar güzel bir bayram kutluyoruz. Çok gururluyuz ve onurluyuz. İnanıyorum ki Cumhuriyet ilelebet bizimdir ve devam edecektir" dedi.