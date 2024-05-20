Çekmeköy'de gençler 19 Mayıs konserlerinde doyasıya eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Çekmeköy'de gençler 19 Mayıs konserlerinde doyasıya eğlendi

Çekmeköy Belediyesi'nin Güngören Spor ve Sosyal Tesislerinde düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine binlerce vatandaş katıldı. Seyyah, Sattas ve Zeyn'el gibi müzisyenlerin sahne aldığı kutlama programında final Yeni Türkü ile yapıldı. Çekmeköylüler saatlerce süren etkinliklerde doyasıya eğlendi.

20.05.2024 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekmeköy'de gençler 19 Mayıs konserlerinde doyasıya eğlendi

İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi'nin Güngören Spor ve Sosyal Tesislerinde düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine binlerce vatandaş katıldı.

Çekmeköy Belediyesi'nin gün boyu düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin finali Güngören Spor ve Sosyal Tesislerinde düzenlenen konserlerle yapıldı. Seyyah, Sattas ve Zeyn'el gibi müzisyenlerin sahne aldığı kutlama programında final Yeni Türkü ile yapıldı. Bir birinden renkli türküleri dinleyen Çekmeköylüler saatlerce süren etkinliklerde doyasıya eğlendiler.

Çekmeköylü vatandaşlar adına Yeni Türkü'ye çiçek takdim eden Başkan Çerkez, "Bugün 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlığa giden maşalesinin yandığı gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu rehberde yürümek üzere gençlerimize etmiş olduğu, vermiş olduğu değeri anma ve anlatma günü bugün. Çekmeköy'de bugün çeşitli etkinlikler düzenledik gençlerimize, mühim olan Atatürk'ü anlamak, onun eserlerini gençlere anlatmak, onun değerlerinin ne kadar kıymetli olduğunu insanların bilincini artırma amacıyla konserler, etkinlikler düzenledik. Bugün halkla buluştuk. Gençlerimize sosyal kafelerimiz çok pahalı olduğundan dolayı gidemiyorlardı. Bir talepleri vardı. Bundan sonraki tüm sosyal kafelerimizde onlardan gelen talep doğrultusunda, onların ödeyebileceği miktarlara çektik. Çekmeköy'de öğrencilerimiz var dört mahallemizde. Bunlar okula gelince zorluk çekiyorlardı. Onlara yarından itibaren servis düzenledik. Mühim olan gençlerimize faydalı olmak onlara fırsat eşitliği vermek onları geleceğe tam donanımlı, bilgili, becerikli olarak hazırlamamız gerekiyor. Bu bizim görevimiz' dedi.

Konsere katılan vatandaşlardan Aynur Doğan, "Yıllar sonra ilk defa Çekmeköy'de bu kadar güzel bir bayram kutluyoruz. Çok gururluyuz ve onurluyuz. İnanıyorum ki Cumhuriyet ilelebet bizimdir ve devam edecektir" dedi.

Kaynak: İHA

Yeni Türkü, Çekmeköy, Gençlik, Spor, Müzik, Eğitim, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Çekmeköy'de gençler 19 Mayıs konserlerinde doyasıya eğlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:00 Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı.
12:55 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran’da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu
12:12 İran’da Reisi’nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak “Muhbir“ devraldı İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı
11:36 Reisi’nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail’den ilk yorum: Dahlimiz yok Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
14:03 Verilmiş sadakası varmış Beşiktaş’ın yıldızı Jean Onana’ya kurşun yağdırdılar Verilmiş sadakası varmış! Beşiktaş'ın yıldızı Jean Onana'ya kurşun yağdırdılar
13:46 TFF, Süper Lig’in son haftasının programını açıkladı TFF, Süper Lig'in son haftasının programını açıkladı
13:36 Ayhan Bora Kaplan’ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya’ya güvendim, o yüzden buradayım Ayhan Bora Kaplan'ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya'ya güvendim, o yüzden buradayım
13:01 Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanma söylentisini yalanladı Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanma söylentisini yalanladı
11:33 Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti
11:27 Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı Saldırgan az kalsın boğuluyordu Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı! Saldırgan az kalsın boğuluyordu
10:57 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
10:52 Reisi’nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet Reisi'nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet
10:51 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na olay yanıt: 5’e1 dayak yerken Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt: 5'e1 dayak yerken
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 14:27:14. #1.13#
SON DAKİKA: Çekmeköy'de gençler 19 Mayıs konserlerinde doyasıya eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement