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Çekmeköy İstihdam Fuarı işveren ve iş arayanları buluşturuyor - Son Dakika
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Çekmeköy İstihdam Fuarı işveren ve iş arayanları buluşturuyor

Çekmeköy Belediyesi'nin İŞKUR işbirliği ile düzenlediği 'Çekmeköy İstihdam Fuarı' başladı. Fuarda 75 işveren firma yer alırken, iş arayanlar iş bulma imkanı buluyor. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, vatandaşlara iş bulma imkanı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Çekmeköy İstihdam Fuarı işveren ve iş arayanları buluşturuyor
26.01.2024 - 20:40,  Güncelleme: 20:42
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- İşveren ve iş arayanları buluşturan Çekmeköy İstihdam Fuarı kapılarını açtı

İSTANBUL - İşverenler ile iş arayan binlerce vatandaşı buluşturan Çekmeköy Belediyesi'nin, İŞKUR işbirliği ile düzenlediği "Çekmeköy İstihdam Fuarı" başladı.

"Burada İş Var" sloganıyla Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen fuar açılışına Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, İŞKUR İstanbul İl Müdürü Uğur Oto, MHP Çekmeköy İlçe Başkanı Tahsin İnce, meclis üyeleri, firma yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın ardından fuarda stantları gezen Başkan Poyraz, işveren temsilcileri ve iş arayan vatandaşlarla sohbet etti.

25-26-27 Ocak tarihlerinde Madenler Meydanı'nda açık olacak olan fuar 10.00-18.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veriyor. 75 firmanın yer aldığı İstihdam Fuarı'nda iş arayan vatandaşlar, işverenler ile görüşme imkanı buluyor.

"Fuarda 75 tane işveren firmamız var"

İstihdam Fuarı açılışında konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Milletimiz zaman zaman iş bulma noktasında sıkıntılar yaşıyor. Bizde bu konuda aslında belediye olarak yılın her günü çalışıyoruz. Son 3 yılda 3 bin insanımıza istihdam sağladık, iş bulduk. Ama bugün burada hizmeti vatandaşlarımızın ayağına getirelim istedik. Fuarda 75 tane işveren firmamız var. Vatandaşlarımıza 3 gün boyunca burada kendilerine uygun çalışabilecekleri, alın terini emeğe döndürebileceği ve sonunda da kazandığı ile evine rızkını götüreceği iş bulma imkanı sağlayalım istedik. Daha ilk günden bile yüzlerce insanımız buraya firmalara müracaat etmek için geldiler. Tabi ki biz de bir yerel yönetim olarak bu tarz etkinliklere imza attığımız için mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA
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