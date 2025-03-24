Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladı

İSTANBUL - Kayyum atanan Şişli Belediyesi'nde Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmasının ardından Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyum atanmasına karar verilmişti. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti. İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamanın ardından Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen bugün belediyeye gelerek görevine başladı. Belediyenin sosyal medya sayfasında yapılan açıklamada ise, "Sayın Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak göreve başlamıştır" ifadelerine yer verildi.