CHP Genel Başkanı Özgür Özel Beylikdüzü Belediyesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Beylikdüzü Belediyesini Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın terör ve yolsuzluk iddiaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından belediyeyi ziyaret etti, Belediye'nin önemine vurgu yaptı.

21.03.2025 16:40
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Beylikdüzü Belediyesini ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından belediyeyi ziyaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da soruşturma kapsamında yakalanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bugün Beylikdüzü Belediyesini ziyaret etti.

Yaptığı konuşmaya Beylikdüzü'nün önemine vurgu yapan Özel, "Beylikdüzü, önemi her geçen gün artan ve tarihteki yerini tam olarak aldığında çok farklı şekilde anılacak olan bir ilçe. Beylikdüzü büyük bir yürüyüşün ilk adımının atıldığı ve büyük bir mücadelenin ilk zaferinin kazanıldığı ilçedir. Beylikdüzü'ne baktığınızda iyi bir imar planı, iyi bir kentleşme, inanılmaz yeşil alanlar ve otuz yıldır büyüyen ama boğmayan, yaşamı terk etmeyen, yeşilden vazgeçmeyen, dikine yapılaşmaya plansız ve programsız izin vermeyen, kent rantını kente döndüren bir ilçe görüyorsunuz. Beylikdüzü'nün nüfusu ikiye katlanmış olmasına rağmen her yıl burada yeşil alan miktarı artıyor. İmamoğlu ve Çalık'ın yönettiği Beylikdüzü'nde kişi başına düşen yeşil alan 10 metrekare, Esenyurt'ta yarım metrekare" ifadelerini kullandı.

Özel, belediye önündeki konuşmanın ardından Zehra Çalık'ı evinde ziyaret etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel CHP Genel Başkanı Özgür Özel Beylikdüzü Belediyesini Ziyaret Etti - Son Dakika

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