CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Şükrü Genç'e çağrı: "Affedemeyiz"
"Eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen bugün yarın açıklamanı yaparsın"
"Biz kazandıktan sonra partiye dönmek istersin kusura bakma affedemeyiz"
İSTANBUL - Sarıyer'de halka seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şu anda Şükrü Genç'e buradan son çağrımdır. Aradım, yapma büyüğümüzsün dedim. Gel Genel Merkez'de birlikte çalışalım dedim. Şimdi iş geldi son dört güne. Kapıda AK Parti tehlikesi. Eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen bugün yarın açıklamanı yaparsın. Çekilirsin. Pazartesi günü gelirim rozetini kendim takarım. Biz kazandıktan sonra partiye dönmek istersin kusura bakma affedemeyiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim çalışmaları kapsamında Sarıyerlilere seslendi. CHP yönetimi ile anlaşamayıp Bağımsız Sarıyer Belediye Başkan Adayı olan Şükrü Genç için, "Bir kişinin partili olduğu göreve geldiği gün değil görevden gittiği gün belli olur" diye konuşan Özgür Özel, "Şimdi bazıları diyor ki ben yıllarca bu partinin adayı oldum. Çok iyi. Hadi o zaman gençleşme zamanı. Hadi o zaman değişim zamanı. Hadi bakalım. Sen tecrübeni başka tarafa akıt. Gel burada yeni bir heyecanı başlatalım. Olmaz. Ben partinin adayıysam, partideyim. Yoksa karşıdayım. Ben rozeti çıkarırım. Çekmeceye atarım. Bir de diyormuş ki ben de partiliyim. Sonra partiye geri gelirim. Bakın genel başkan olarak söylüyorum. Ben aday olayım. Seçilirsem geri geleyim. Bak şu anda CHP'nin adayının karşısında adaylaştığınız için AK Parti'nin gelme tehlikesi var. Hem bu riski oluşturacaksın hem günü gelince partiye döneceğim diyeceksin, yok öyle. Şu anda Şükrü Genç'e buradan son çağrımdır. Partinin Genel Başkanı olarak geçmişte aradım yapma başkanım dedim, aradım, yapma büyüğümüzsün dedim. Gel Genel Merkez'de birlikte çalışalım dedim. Şimdi iş geldi son dört güne. Kapıda AK Parti tehlikesi. Kazanma ihtimali sıfır. Oktay Aksu kazanıyor. Eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen bugün yarın açıklamanı yaparsın. Çekilirsin. Pazartesi günü gelirim. rozetimi kendim takarım. Yok şimdi çekilmedin. Pazarı getirdin. Bize korkulu rüyayı gördürttün. Pazar günü seçimi kazandık. Ondan sonra döneyim. Yok. Affedemeyiz. Affedemeyiz, affedemeyiz" dedi.
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