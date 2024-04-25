Genel

CHP Lideri Özel, Çorlu tren davasından sonra açıklamalarda bulundu

TEKİRDAĞ - Çorlu Tren Kazası Davası için Tekirdağ'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkemede sanıklara ceza yağmuru sonrası açıklamalarda bulundu.

Çorlu Tren Davasını takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karar sonrasında açıklamalarda bulundu. Özel açıklamasında "Halktan, milletten güçlü kimse yoktur. Bundan sonra biz birlikte durdukça, birlikte mücadele ettikçe kötülük geri adım atmaya, mahkum olmaya ve kaybetmeye devam edecek" dedi.

Özel açıklamasının devamında, "Bundan sonra hepimize düşen bir şey var. Kim hak arıyorsa yanında olalım, arkasında olalım. Soma'ysa Soma, Çorlu'ysa Çorlu, İliç'se İliç. Evladını orada bırakmış bu gencecik anneler mücadelelerine omuz verenler sayesinde bu gece rahat uyuyacaklar. İlk kez acıdan değil, sevinçten gözyaşı döktü bu anneler. Bu başarı dayanışma gösterenlerindir. Bundan sonra hep beraber olacağız. Hep birlikte duracağız, hep birlikte yürüyeceğiz. Birleşe birleşe biz kazanacağız. Halk kazanacak, Türkiye kazanacak" dedi.