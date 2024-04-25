CHP Lideri Özel, Çorlu tren davasından sonra açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

CHP Lideri Özel, Çorlu tren davasından sonra açıklamalarda bulundu

Geniş Video İzle

Çorlu Tren Kazası Davası için Tekirdağ'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkemede sanıklara ceza yağmuru sonrası açıklamalarda bulundu. Özel, halkın gücünün birlikte durmak ve mücadele etmekle geri adım attıracağını belirtti. Ayrıca, hak arayan herkesin yanında olacaklarını ve birlikte kazanacaklarını vurguladı.

25.04.2024 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Lideri Özel, Çorlu tren davasından sonra açıklamalarda bulundu

TEKİRDAĞ - Çorlu Tren Kazası Davası için Tekirdağ'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkemede sanıklara ceza yağmuru sonrası açıklamalarda bulundu.

Çorlu Tren Davasını takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karar sonrasında açıklamalarda bulundu. Özel açıklamasında "Halktan, milletten güçlü kimse yoktur. Bundan sonra biz birlikte durdukça, birlikte mücadele ettikçe kötülük geri adım atmaya, mahkum olmaya ve kaybetmeye devam edecek" dedi.

Özel açıklamasının devamında, "Bundan sonra hepimize düşen bir şey var. Kim hak arıyorsa yanında olalım, arkasında olalım. Soma'ysa Soma, Çorlu'ysa Çorlu, İliç'se İliç. Evladını orada bırakmış bu gencecik anneler mücadelelerine omuz verenler sayesinde bu gece rahat uyuyacaklar. İlk kez acıdan değil, sevinçten gözyaşı döktü bu anneler. Bu başarı dayanışma gösterenlerindir. Bundan sonra hep beraber olacağız. Hep birlikte duracağız, hep birlikte yürüyeceğiz. Birleşe birleşe biz kazanacağız. Halk kazanacak, Türkiye kazanacak" dedi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Hukuk, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel CHP Lideri Özel, Çorlu tren davasından sonra açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 AK Parti’ye mesaj mı vardı İşte Bahçeli’nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları AK Parti'ye mesaj mı vardı? İşte Bahçeli'nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
12:50 AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak “bana saldırıyorlar“ diye bağırmaya başladı AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak "bana saldırıyorlar" diye bağırmaya başladı
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti 5 ilde kafe ve restoranlara denetim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti! 5 ilde kafe ve restoranlara denetim
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
14:44 Banu Parlak’ın güzellik merkezi kurşunlama davasında çiftin tutukluluk hali devam ediyor Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlama davasında çiftin tutukluluk hali devam ediyor
14:36 Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ihtiyaç sahibi emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi verecek Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ihtiyaç sahibi emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi verecek
14:07 23 Nisan’da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki 23 Nisan'da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki
13:51 Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe’den intikamımızı alacağız Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız
13:49 Yargıtay Başkanı 25’nci turda da seçilemedi Gözler şimdi 26’ncı turda Yargıtay Başkanı 25'nci turda da seçilemedi! Gözler şimdi 26'ncı turda
13:29 Bakan Tekin, yeni müfredat için tarih verdi Bakan Tekin, yeni müfredat için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 14:59:22. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Lideri Özel, Çorlu tren davasından sonra açıklamalarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement