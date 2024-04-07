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"Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"

Çikolatacılarda bayram yoğunluğu

Ustasından 'ucuz çikolataya dikkat' uyarısı

"Çikolatayı az alın ama kaliteli alın"

İZMİR - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala çarşıdaki yoğunluk da devam ediyor. Bayram için vatandaşların en çok tercih ettiği çikolata yüksek fiyatıyla cep yakarken, piyasada ucuza satılan ürünler ise içerdiği margarin yağı, glikoz nedeniyle ileride sağlık sorunlarına sebep olabiliyor.

Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşların bayram alışverişi de hızlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram alışverişinin olmazsa olmazları arasında yer alan ikramlık çikolatanın fiyatının yüksek olması, vatandaşları ucuz ürünlere yönlendiriyor. İşin uzmanları vatandaşları ucuz ürün alıp sağlıklarından olmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaliteli bayram çikolatalarının kilogram fiyatı ise 900 ile bin lira arasında değişiyor.

"Bin TL'den aşağı kaliteli çikolata yok"

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan İzmir'in sembol çikolatacılarından Kemal Kutucu, yoğunluğun bu sene daha kısa sürdüğünü, tatile giden kişi sayısının çok fazla olduğunu ve fiyatların da buna etki ettiğini söyledi. Kutucu, ayrıca çikolata fiyatlarının çok yükseldiğini ve bin TL'den aşağı yenilebilecek kaliteli çikolatanın olmadığını vurguladı.

"Kaliteli çikolata kakao yağından oluyor"

Kutucu, vatandaşların ağız tadıyla çikolata yemek istiyorlarsa bin liranın altındaki fiyatlarda bulunan çikolataları tercih etmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kaliteli çikolata kakao yağından ve çekirdeğinden olduğu için lezzeti ve tadı farklı olur. Bunu insan ağzı zaten kendiliğinden anlıyor. Herkes bütçesine göre tercih yapıyor. Düşük kaliteli çikolata da alan var fakat iyi bir şey almak isteyen kakaolu çikolatayı tercih ediyor. Müşterilere tavsiyemiz ise iyi bir şey istiyorlarsa az alsınlar kaliteli çikolata alsınlar. Lezzet çok fark ediyor" ifadelerine yer verdi.

Ucuz çikolata sağlığa zararlı

Bir diğer çikolatacı Mehmet Vurgun da bayram öncesindeki hareketliliğin daha önceki bayramlar kadar yoğun geçmediğini belirterek, "İnsanlar fiyatları gördüğü zaman şaşırıyor. Bizde kaliteli bir çikolatanın ortalama fiyatı 950 TL'den başlıyor. Kaliteli çikolata alın. Ucuz çikolatalar sağlığınız için de güzel değil ağız tadınız için de güzel değil. İyi, güzel çikolata tüketin. Güzel olmayan şeyler bedeninize zarar veren şeylerdir" diye konuştu.