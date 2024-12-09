Cilvegözü'nde Suriyeliler Yurtlarına Dönüyor - Son Dakika
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Cilvegözü'nde Suriyeliler Yurtlarına Dönüyor

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Suriye'deki savaş sonrası Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönmeye başladı.

09.12.2024 11:35
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- Cilvegözü gümrük kapısından Suriyeliler yurtlarına dönmeye başladı

HATAY - Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın ardından Beşar Esad rejiminin yıkılmasıyla, Suriyeli vatandaşlar ülkelerine gitmeye başladı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriyeli vatandaşlar ülkelerine dönmek için sıraya girdi.

Esad rejimi karşıtı muhalif gruplar, 12 günlük ilerleyişin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a girdi. 1963'de başa gelen Baas iktidarı sona erdi. Muhaliflerin Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi, üzerine Beşar Esad ülkesinden kaçtı. Esad'ın kaçmasının ardından Suriyeli vatandaşlar evlerine gitmek için yola koyuldu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısına sabahın ilk saatleriyle çok sayıda Suriyeli gelerek yurtlarına dönmek için ellerinde valizleriyle uzun kuyruklar oluşturdu.

" Türkiye' bizi 10 yıl misafir etti, teşekkür ediyoruz"

Suriyeli Seher Ali," Ülkeme döneceğim için çok mutluyum. Beşar Esad gitmiş, savaş bitti. Suriye'ye gidiyoruz. Türkiye'ye ziyaretlere geleceğiz. Türkiye bizi 10 yıl misafir etti. Bu yüzden Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bütün Suriyeliler 14 yıl bu anı bekledik"

Ülkesine dönen Hamid Mahmud," 2014 yılından Suriye'den Türkiye'ye geldim. Savaş başladığı zaman Türkiye'ye geldik. Hayatımız bitmişti. Suriye yenide başlıyor, biz tekrardan Suriye'ye gidiyoruz. İnşallah vatanımız iyi olacak. Suriye yeniden ayağa kalkıyor ama biz sıfırdan başlamayacağız. Bizde doktorlar, mühendisler var. Bu yüzden daha iyi olacağız. Ülkeme geri döndüğüm için çok mutluyum. Katil Beşar Esad gittiği zaman anlatacak kelime bilmiyorum. Bütün Suriyeliler 14 yıl bu anı bekledik. Birkaç saat oldu uyumadım. Çünkü çok heyecanlıyım. Suriye olarak biz çok mutluyuz" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Cilvegözü'nde Suriyeliler Yurtlarına Dönüyor - Son Dakika

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