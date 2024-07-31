Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 97. yıl dönümü Ankara'da kutlandı - Son Dakika
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 97. yıl dönümü Ankara'da kutlandı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun kuruluşunun 97. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanı Gültekin Yaralı'nın yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı. Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin stratejik iş birliği düzeyine yükseldiği belirtilerek, iş birliğinin bölgesel barışa, refaha ve istikrara katkı sağlayacağı vurgulandı.

31.07.2024 22:37
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun kuruluşunun 97. yıl dönümü Ankara'da kutlandı

ANKARA - Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun kuruluşunun 97. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun kuruluşunun 97. Yıl dönümü nedeniyle Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanı Gültekin Yaralı'nın yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Programda iki ülkenin milli marşının okunmasının ardından konuşmalara geçildi.

"Bin yıldır uzanan 'İpek Yolu' iki milleti birbirine bağlamıştır"

Yeni dönemde Çin Halk Cumhuriyeti'nin Çin tarzı modernizasyon ile Çin ulusunun yeniden kalkınmasını gerçekleştirmek için çaba gösterdiğini aktaran Büyükelçi Shaobin, "15-18 Temmuz tarihleri arasında tüm dünyanın dikkatini çeken Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresi'nin 3. Genel Kurulu Beijing'de başarı ile gerçekleştirildi. Genel kurula Çin Komünist Partisi Merkez Komitesinin reformun daha kapsamlı şekilde derinleştirilmesi ve Çin tarzı modernelşmenin daha geliştirilmesine dair karar incelenip onaylanmış ve 300'den fazla önemli reform tedbiri önerilmiştir. Bu tedbirler daha kapsamlı reformların derinleştirilmesi ve Çin tarzı modernleşmenin ilerletilmesi için sistematik bir düzenleme getirmiştir. Çin ve Türkiye kadim medeniyetlere sahip iki ülkedir. Bin yıldır uzanan 'İpek Yolu' iki milleti birbirine bağlamış ve karşılıklı dostane ilişkilere imkan sağlamıştır. Son yıllarda iki ülkenin liderlerinin ortak rehberliğinde Çin-Türkiye ilişkileri istikrarlı bir şekilde ve çeşitli alanlarda pratik iş birlikleri sürekli olarak derinleşmektedir. Çin ulusunun yeniden kalkınması ile Türkiye'nin Yüz Yıllık Vizyonu birbirine destek vererek insanlığın ilerleme tarihinde yeni bir sayfa açmaktadır. Çin, Türkiye ile birlikte siyasi güveni artırmaya, "Kuşak ve Yol" ile "Orta Koridor girişimlerinin sinerjisini artırmaya ve çeşitli alanlarda somut iş birliğini daha derinleştirmeye devam edecektir" diye konuştu.

Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında ilişkilerin 2010 yılı itibari ile "Stratejik İş Birliği düzeyine yükseldiğini aktaran Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanı Gültekin Yaralı, "Çin Halk Cumhuriyeti ile saygı ve karşılıklı güven temelinde tesis ettiğimiz iş birliğini müşterek fayda çerçevesinde geliştirmeyi arzu ediyoruz. 2010 yılından beri süregelen Türkiye ve Çin Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantıları askeri iş birliğimizin ilerletilmesine katkı sağlamaktadır. Bulunduğumuz coğrafyalarda güvenlik ve istikrar konusunda sorumluluklarımız olduğu inancındayız. İlişkilerimizin daha ileri seviyeler taşınması stratejik iş birliğimizin temellerin güçlendirilmesi açısından çok önemlidir. İş birliğimiz gelişmesi şüphesiz bölgesel barışa, refaha ve istikrara da büyük katkı sağlayacaktır. Dünya orduları arasında ilk sıralarda yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'nin Silahlı Kuvvetler Gününü bir kez daha kutladığımı ve burada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 97. yıl dönümü Ankara'da kutlandı - Son Dakika

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