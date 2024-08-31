Çinli turistlerin yeni adresi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Çinli turistlerin yeni adresi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi

Çinli bir şirketin yaklaşık 500 çalışanını Türkiye'ye geziye göndermesi sonucu Çinli turistlerin yeni adresi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu. Taksim'de keyifli anlar yaşayan turistler, çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu. Tur rehberleri ve vatandaşlar, turistlerin Türkiye'yi tanımak için gelmesinin ve turizmin artışının önemli olduğunu belirtti.

31.08.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli grubun yeni durağı Taksim oldu

İSTANBUL - Çinli bir şirketin yaklaşık 500 çalışanını Türkiye'de geziye göndermesi sonucu Çinli turistlerin yeni adresi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu. Çinli turistler Taksim'de keyifli anlar yaşarken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Çin'de bitki çayları ve kahveleri ürünleri satan bir holdingde çalışan yaklaşık 500 kişi, çalıştıkları şirketin Türkiye gezisi düzenlemesi nedeniyle ülkemize geldi. Gezinin yeni adresi olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne gelen Çinli turistler, çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu. Taksim Meydanı'nda topluca şemsiye açarak dolaşan, bol bol fotoğraf ve video çektiren, dans edip eğlenen Çinli turistler, çevredeki vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Tur rehberleri Burak Şahinkuş gezinin son derece keyifli geçtiğini ifade ederken, turistleri gören vatandaşlardan Halit Terazi sergilenen görüntünün güzelliğine dikkat çekti. Çevredeki esnaflardan Baran Deniz ise turistlerin Türkiye'yi tanımak için gelmesinin ve turizmin artışının önemli olduğunu söyledi.

(AU- Mİ-SK-

Kaynak: İHA

İstiklal Caddesi, Türkiye, Taksim, Turizm, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Çinli turistlerin yeni adresi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:25 Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi sakatlandı Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi sakatlandı
21:40 Canlı anlatım Adana’da gol yağmuru var Canlı anlatım! Adana'da gol yağmuru var
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
19:34 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Amcanın aracındaki delil, Narin’le eşleşti Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti
17:47 Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye’yi nasıl temsil edecek Gelen açıklamayla bilmece çözüldü Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:40 Diyanet’in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı Diyanet'in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı
09:31 Mourinho’dan Ferdi Kadıoğlu’na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi
09:21 Teoman, vokalistiyle söylediği şarkıyla tepki çekti Teoman, vokalistiyle söylediği şarkıyla tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 22:44:05. #1.13#
SON DAKİKA: Çinli turistlerin yeni adresi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement