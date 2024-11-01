Çıtak Mahallesi'nde Nar Ekşisi Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Çıtak Mahallesi'nde Nar Ekşisi Hasadı Başladı

Geniş Video İzle

İzmir'in Çıtak Mahallesi'nde kadınlar, geleneksel yöntemlerle doğal nar ekşisi üretiyorlar.

01.11.2024 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nar ekşisi bütçeye destek, sofralara lezzet katıyor

İZMİR - Narı ve nar ekşisiyle meşhur İzmir'in Aliağa ilçesindeki Çıtak Mahallesi'nde nar hasadı başlarken, Türk ve dünya mutfağının önemli lezzetlerinden olan nar ekşisi, Çıtaklı kadınlar tarafından doğal yöntemlerle üretiliyor. Mahallede organik olarak yetiştirilen nar, daha sonrasında yine doğal yöntemlerle nar ekşisi yapımında kullanılıyor.

Ekim ayının son haftalarında başlayan nar hasadının büyük bölümünü tamamlayan Aliağa ilçesindeki Çıtak Mahallesi sakinleri, nar ekşisi yapımına başladı. Mahallede artık gelenekselleşen doğal nar ekşisi yapımı, yıllardır imece usulüyle yapılıyor. Mahallede sıraya göre nar toplanıyor ve nar ekşisi yapımına el birliğiyle yardım ediliyor.

Kesilen narlar sopa yardımıyla kabuğuna vurularak tanelerinin leğenlere düşmesi sağlanıyor. Ayıklanan nar taneleri daha sonra bidonlara alınıyor. Eskiden taşlarla yapılan ezme işlemi için günümüzde özel bir karıştırma aracı kullanılıyor. Ortalama 8 saat süren bir kaynatma işlemi başlıyor ve odun ateşinde kaynayan nar suları siyahlaştığında ekşi kıvamına gelmiş oluyor. Birkez daha süzülen nar ekşileri şişelere dolduruluyor ve alıcılarına ulaştırılıyor. Mahalle sakinleri birçok aşaması olan nar ekşisi yapımının zahmetli bir süreç olduğunu dile getiriyor.

Mahalledeki nar ekşisi üreticilerinden Hülya Sever, doğal Çıtak nar ekşisi yapımı hakkında şunları ifade etti:

"Nar ekşisi yapımı bizde dedelerimizden, nenelerimizden gelen bir gelenektir. Bizim nar ekşilerimiz; duru, tamamen organik, içinde hiçbir katkı maddesi yok. 5 kilo nar suyundan 1 kilo nar ekşisi çıkıyor. Ağaçlarımızı fidelerden büyütüyoruz, narlarımız aşılı değil. Nar ekşilerimizin kıvamı da markettekiler gibi koyu değil. Onlar zaten nar ekşisi değil sosu olarak geçiyor, ekşi gibi değil. Bizim ekşilerimiz direkt içilebilir haldedir."

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Ekonomi, Güncel, Aliağa, Tarım, Genel, Yaşam, İzmir, Nar, Son Dakika

Son Dakika Genel Çıtak Mahallesi'nde Nar Ekşisi Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu: Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu: Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e dava açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
10:12 Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç’e benzemek için her şeyi yaptı Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç'e benzemek için her şeyi yaptı
10:04 Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı
09:58 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı
09:56 Fenerbahçe’nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak
09:53 Kayseri’de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu Kayseri'de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:42 Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 23:47:07. #1.12#
SON DAKİKA: Çıtak Mahallesi'nde Nar Ekşisi Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.