Çocuklar için haber uyarısı

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Ebeveynlere haber uyarısı: "Çocukların yanında izlemeyin"

Psikolog Selver Yazıcı: "Haberlerden etkilenen çocuklar yakınlarından uzaklaşıyor"

"Anne babalar haber saatinde televizyonu kapatıp daha sonra izleyebilir"

KAYSERİ - Psikolog Selver Yazıcı, çocukların izledikleri haberlerden etkilenerek yakınlarından uzaklaşabildiğini söyleyerek, "Anne babalar haber saatinde televizyonu kapatıp daha sonra izleyebilir" dedi.

Anne babaların çocukları ile iletişimlerinin çok güçlü olması gerektiğini söyleyen Selver Yazıcı, "Son zamanlarda ülkemizde yaşanan çocuk istismarı ve cinsel tacizlerle ilgili çok üzgünüz. Bu anlamda ailelerin alabilecekleri önlemler hakkında bazı bilgilendirmeler yapmak istiyorum. Öncelikle çocuklarla anne babaların iletişimi çok güçlü olmalı. Çünkü sağlam bir iletişim içerisinde olursanız, çocuğunuz size güvenirse, yaptığı herhangi bir hatadan dolayı kızılmayacağını bilirse, hayır demeyi öğrenirse, iç çamaşırlarının kapatıldığı yerleri herkesin göremeyeceğini, anne baba yada bakıcı gibi birinci dereceden akrabası dışında kimsenin ona dokunamayacağını bilirse bu önlemlerin başlangıcını almış oluruz. Çünkü bu sıkıntılar genel olarak az da olsa güvenilen ya da çok güvenilen yakınlar tarafından yaşandığı için, çocuk genel olarak bu güvendiği insana karşı anne babaya şikayette bulunamayarak başlıyor bu durum. Dokunmayla, sözle, konuşmayla başlıyor. Daha sonra çocuk sesini çıkarmadıkça ve anne babaya şikayette bulunmadıkça bu durum ilerleyerek istismara kadar gidiyor" dedi.

Yazıcı, çocukların izledikleri haberlerin ardından yakınlarından dahi uzaklaşabildiğini söyleyerek, "Gündemimiz son zamanlarda aşırı derecede cinsel istismar olduğu için, aileler de bu haberleri izliyorlar. Onların yanında çocuklar da izliyor. Çocukların birçoğu bu haberleri çok olumsuz karşılıyor ve ürkeklik, korkaklık başlıyor. Yakın akrabalara karşı hatta babaya, abiye karşı bile sıkıntılar yaşayabiliyorlar. İstismara maruz kalmış bir çocuğun tavırlarının nasıl olacağını bilirseniz en azından hem önlem alabilir hem de çocukları koruyabilirsiniz. Olabildiğince bu haberleri izletmeyerek ve olabildiğince çocukları bu haberlerden uzak tutarak çocukları bunlardan psikolojik olarak koruyabiliriz. Burada da çocuklarda içe kapanma, yakınlarından uzaklaşma, arkadaşlarıyla sürekli bu konuyu konuşup cinsel içerikleri merak etme ve internet özellikle çocukların çok fazla elinin altında olduğu için, sürekli olarak bu konuları araştırma, bu konulara ilgi duyma ya da bu konulardan daha fazla uzaklaşıp çocukta gelecek hayatına dair travmalar oluşturması gibi sorunlar yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Haber saatinde televizyon kapatılabilir"

Çocukların etkilenmemesi için haber saatinde televizyonun kapatılarak haberlerin daha sonra izlenebileceğini söyleyen Yazıcı, "Burada aile içi iletişim çok değerli ve çok önemlidir. Anne ve babalar çocuklarla beraber etkinlikler yapmalılar. Çocukları olabildiği kadar tabletten, televizyondan uzak tutmayı faydalı görüyoruz bu anlamda. Çünkü haberler genel olarak ya internet ya da televizyon ortamından görünüyor. Televizyonu özellikle haber saatlerinde kısıtlayabiliriz. Çocukların olmadığı saatlerde anne baba haberleri dinleyebilir. Onun dışında çocukla etkili iletişim kurarken bunun içerisine ekran koyulmamalı. Çünkü ekranın olduğu her yerde çocuğun ilgi odağı güncel ve rutin hayatından daha çok uzaklaşıyor. Ekrana alışan çocuk da günlük hayatta daha fazla eksikler yaşamaya başlıyor. Çünkü günlük becerilerini yitiriyor. O yüzden çocukları koruyabilmek için haber saatinde haberleri kapatarak, çocukların olmadığı zamanlarda anne babaların haberleri izlemesini tavsiye ederim" dedi.