Çocuklar tatili kar topu ile kutladı

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Öğrenciler tatil haberini kar topu oynayarak kutladı

İSTANBUL - Arnavutköy'de okula giden çocuklar, tatil haberini kar topu oynayarak kutladı. Renkli görüntüler kameraya yansıdı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Avcılar, Esenyurt ve Arnavutköy'de okullar tatil edildi. Arnavutköy'de kar yağışı sırasında okulda olan çocuklar, tatil haberini coşkuyla karşıladı. Kaymakamlığın kararı sonrası okuldan çıkan çocuklar, kar topu oynayarak eğlenceli görüntüler oluşturdu. O anlar kameraya yansıdı.