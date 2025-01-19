Çocukların Dron Şaşkınlığı

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Köydeki çocukların düşen dron şaşkınlığı kamerada

ADANA - Adana'da çekim yapan Turgut Kızıltaş bir köy yakınına dron düşürdü. Köydeki çocukların düşen dronu görünce yaşadıkları şaşkınlık renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görüntüler çeken dron pilotu Turgut Kızıltaş, Adana merkeze giderken bir köye yakınında çekim yaptı. Çekim yaptığı sırada düşen dronu köydeki meraklı çocuklar buldu. O anda çocukların yaşadığı şaşkınlığı ise düşen droe üzerine takılı aksiyon kamerası saniye saniye kaydetti. Çocuklardan bir tanesinin, "Bu saatli bomba gibi bir şey galiba" demesi diğer çocukların bir an kaçması ilginç görüntüler oluşturdu. Çocuklar daha sonra Kızıltaş'ın gelmesi ile birlikte dronu sahibine verdiler. Kızıltaş'ın arşivinden çıkan görüntüleri sosyal medyada paylaşması ise büyük ilgi gördü.