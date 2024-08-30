Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

30.08.2024 23:04
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Büyük Zafer'in 102'nci yılı dolayısıyla Anıtkabir'de gerçekleştirilen tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve törende hazır bulunan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Bugün, ezeli ve ebedi vatanımız olan, Anadolu'daki varlığımızı perçinleyen, millet olarak bağımsızlığımızı sağlayan Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünü heyecanla ve iftiharla kutluyoruz. Her türlü imkansızlığa rağmen kazandığımız bu zaferle, şanlı tarihimizin zaferler silsilesine yeni bir halka daha eklemenin yanı sıra cumhuriyetin ilanına giden yolu da ardına kadar açtık. Büyük bir inancın, sarsılmaz bir imanın ve zorlu mücadelelerin esiri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefimize adım adım yürüyoruz. Milletimizin Kızılelmasına dönüşen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu gurur günümüzde zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı ve gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimizi tekrar rahmetle yad ediyoruz. Ruhun şad olsun."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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