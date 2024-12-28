Erdoğan Bursa'da Kongreye Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
BURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8.Olağan kongresi ve BTSO'nun Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılmak üzere Bursa'ya geldi.
Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter Fethiye Spor Kompleksi'ne indi. Erdoğan'ın partisinin kongresi için TOFAŞ Spor Salonu'na geçmesi bekleniyor.
Polis ekipleri güzergah boyunca yoğun güvenlik tedbiri aldılar.
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