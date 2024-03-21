Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kayseri'de down sendromlu öğrenciler karşıladı

Manisa Güven Huzur Uygulaması: Şüpheliler Yakalandı, Trafik Cezaları Kesildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Manisa Güven Huzur Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca, trafik kurallarına uymayan sürücülere de ceza kesildi. Uygulama kapsamında toplamda 5 bin 11 kişi sorgulandı, 5 aranan şahıs yakalandı. Trafik denetimlerinde ise bin 840 araç kontrol edildi ve 135 araç sürücüsüne toplamda 487 bin 509 TL para cezası uygulandı. Motosiklet denetimlerinde ise 31 motosiklet kontrol edildi ve 8 motosiklet sürücüsüne 31 bin 726 TL para cezası kesildi. Ayrıca, iş yerleri de denetlendi ve 4 gram esrar maddesi ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 6 kişiye adli işlem yapıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin devam edeceğini bildirdi.