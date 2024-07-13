Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelede önemli başarılara imza attık

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadele çok önemli başarılara imza attık hudutlarımızda terör örgütünü eylem yapamaz hale getirdik"

-"Kuzey Irak'ta çok yakında kilidi kapatıyoruz"

-"Namlusu Türkiye'ye dönük terörist oldukça biz rahat olamayız"

-"7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar savaş değildir, meşru müdafaa hiç değildir"

-"Gazze'de şahit olduğumuz düpedüz soykırımdır"

-"Savaş hukukuna dair hiçbir ilke ve kural dikkate alınmadı"

-"NATO'nun Gazze krizini görmezden gelemeyeceğini vurguluyoruz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye 2 bin 333 yıllık tarihi ile dünyanın en köklü ordularından sahip olmasının yanı sıra kurmaylık eğitiminin de temelini atmış bir ülkedir. Yolumuz da yönümüz de daima ileriye dönüktür. Dünya değişirken Türkiye değişirken ülkemize yönelik tehditler değişirken askeri sistemimizin geriye gitmesi tahayyül edilemez. Her zaman daha iyisini daha mükemmelini hedefleyeceğiz" dedi.