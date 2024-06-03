Genel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanlığı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasında imzalanan Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü'ne ilişkin, "Görevleri sırasında kamu gücünü kullanan ve sorumluluk alanlarında devleti temsil eden personelin etik değerlere bağlılığı, devlet ile vatandaşlar arasında güven temelli ilişkiyi pekiştirecektir" dedi.

İçişleri Bakanlığı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasında bakanlık personeline yönelik etik eğitimi, etik eğiticilerinin yetiştirilmesi ve etik farkındalık faaliyetlerine yönelik hazırlanan Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde imza töreni düzenlendi.

"Etik değerlere uyulması sadece devlete güven açısından değil verimlilik ve sosyal moral açısından da önemlidir"

Düzenlenen imza töreni sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işbirliğine ilişkin kaleme aldığı mektubu okundu. Mektup da ise şu ifadeler yer aldı:

"Kamu görevinin ifasında etik kuralların göz ardı edilmesi; hizmetlerin aksamasının yanı sıra halkın devlete ve yöneticilere olan güvenini de sarsacaktır. İlk etapta önemsenmeyen etik dışı davranışlar, devlet ve toplumun surlarında önce küçük gedikler açılmasına, zamanla bu gediklerin büyüyüp yıkıma dönüşmesine sebep olacaktır. Öte yandan, kamu hizmeti yapanlar gibi kamu hizmetinden yararlananlar da aynı şekilde etik kurallara ve hukuki kaidelere riayet etmek zorundadır. Etik değerlere uyulması sadece devlete güven açısından değil verimlilik ve sosyal moral açısından da önemlidir. Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz yasal değişikliklerle devlet iradesinde devrim niteliğinde reformlara imza attık. Kamu görevlilerine yönelik etik davranış ilkelerinin oluşturulmasını sağladık. 5176 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik başta olmak üzere birçok düzenleme yürürlüğe konuldu. Bu alanda güçlü bir hukuki altyapı tesis edildi. Kamu görevlilerinin rehber olarak kullandığı kuralların, mevzuatın ve yazılı kaidelerin yanı sıra etik değerlerin de yer almasını temin ettik. Değişen taleplere ve şartlara göre bunu sürekli geliştiriyor, güncelliyor ve ilave adımlarla daha da güçlendiriyoruz."

"Devlet geleneğimiz, evrensel etik ilkelerin temeli olan adalet, doğruluk, sosyal sorumluluk ve tevazu üzerine inşa edilmiştir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde yaptığı konuşmasında, kamu görevlilerinin şahsi çıkarlarını bir kenara koyarak, toplumun yüksek idealleri doğrultusunda çalışmaları gerektiğini ifade ederek, "Kamu idaresinde etik ilkeler, dürüstlük, tarafsızlık, hesap verebilirlik, şeffaflık ve kamu yararını gözetme gibi temel ilke ve değerleri kapsar. Devlet ile vatandaş arasında güvenin tesis edilmesi, bu ilke ve değerler doğrultusunda hareket eden bir kamu yönetimi sistemiyle mümkündür. Kamu personelinin etik davranışı demokrasinin gelişmesine katkı sağlar ve yönetimin meşruiyetini de pekiştirir. Devlet geleneğimiz, evrensel etik ilkelerin temeli olan adalet, doğruluk, sosyal sorumluluk ve tevazu üzerine inşa edilmiştir" dedi.

"Kamuda etik kültürün gelişmesi için bugüne kadar pek çok adım attık"

Yılmaz, etik ilkelerin, kamu çalışanlarının demokratik değerleri ve hukukun üstünlüğünü koruduğunu dile getirerek, "Bu, demokratik süreçlerin sağlıklı işlemesine ve toplumun genel refahına katkıda bulunur. Kamuda etik kültürün gelişmesi ve kamu sektörüne eşitlik, adalet, tarafsızlık, şeffaflık gibi müspet özelliklerin hakim olması için bugüne kadar pek çok adım attık. Hesap verebilirliği yaygınlaştırmak, reform ajandamızın hep en önemli unsurları arasında yer aldı" açıklamasında bulundu.

E-devlet çalışmalarıyla kamu hizmetlerinin tüm vatandaşlar için daha erişilebilir, eşit ve kolay hale getirdiklerini dikkati çeken Yılmaz, 2004 yılında Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kurulmasının; kamu idaresinde etik kültürün yaygınlaştırılması yönünde kuşkusuz en önemli adımlardan birisi olduğunu dile getirdi.

İçişleri Bakanlığının 600 bini aşkın personeliyle en büyük kamu kurumlarından bir tanesi olduğunu kaydeden Yılmaz, "Görevleri sırasında kamu gücünü kullanan ve sorumluluk alanlarında devleti temsil eden personelin etik değerlere bağlılığı, devlet ile vatandaşlar arasında güven temelli ilişkiyi pekiştirecektir" değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise 2 bin 200 yıllık kadim devlet geleneğine, Anadolu'daki bin yıllık hakimiyete ve 100 yılı aşkın cumhuriyet tecrübesine sahip olan bir medeniyetin temsilcileri olduklarının altını çizerek, "Bu yüksek medeniyet; temelindeki ahlak ve erdem kavramlarının üzerinde yükselmektedir" dedi.

Kamu gücünü kullanan kolluk kuvvetlerinin görevlerini ifa ederken, etik değerlere bağlı kalması, tek bir vatandaşın dahi gönlünü incitmemesi, doğruluk, tarafsızlık ve hukukun üstünlüğüne harfiyen riayet etmesinin büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Yerlikaya, Şair Sezai Karakoç'un "Devleti adalet, adaleti de ahlak eksenli medeniyet ayakta tutar" sözlerine atıfta bulunarak, "Cumhurbaşkanımızın bizlere açtığı ufukla, 'milletin efendi olduğu' bilinciyle, mülki idare amirlerimiz, tüm kolluk kuvvetlerimiz, bakanlık merkez, taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personellerimiz bu anlamlı eğitimi alacaklar" dedi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör katıldı.