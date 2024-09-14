Cumhuriyet Kupası Kadınlar Voleybol Turnuvası Bahçelievler'de Başladı - Son Dakika
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Cumhuriyet Kupası Kadınlar Voleybol Turnuvası Bahçelievler'de Başladı

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Bahçelievler Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Kadınlar Voleybol Turnuvası, bu yıl 3'üncü kez gerçekleşti. Turnuvanın açılışında Bahçelievler Belediye Spor, Sarıyer Belediye Spor'u 3-0 mağlup etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde gerçekleştirilen turnuvada 4 takım birbiriyle mücadele edecek.

14.09.2024 09:40  Güncelleme: 09:45
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Bahçelievler'de Cumhuriyet Kupası Kadınlar Voleybol Turnuvası başladı

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Cumhuriyet Kupası Kadınlar Voleybol Turnuvası başladı. 3 gün sürecek turnuvanın ilk kıyasıya mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.

Bahçelievler Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Cumhuriyet Kupası Kadınlar Voleybol Turnuvası, Bahçelievler Belediye Spor ve Sarıyer Belediye Spor arasında oynanan karşılaşma ile başladı. Turnuvanın ilk maçında Bahçelievler Belediye Spor rakibi Sarıyer Belediye Spor'u 3-0 mağlup etti. Bu yıl Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Bahçelievler Belediye Spor turnuvaya hızlı bir başlangıç yaptı. Bahçelievler Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde oynanan günün ikinci maçında Göztepe Spor Kulübü ve Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi. Maçta kazanan taraf 3-1 skorla Göztepe oldu. 3 gün sürecek turnuvanın ilk kıyasıya mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.

"3 gün boyunca 4 takım birbiriyle yarışacak"

Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "29 Ekim yaklaşıyor. Bu yıl Cumhuriyetimizin 101. yılındayız. Her sene yapıyorduk, bu yıl 101'inci yıla özel Cumhuriyet Turnuvası düzenledik. 4 takım turnuvaya katılıyor. Bir tanesi Sarıyer Belediyesi bizim gibi 'Sultanlarda' oynuyor. Diğer misafirlerimiz İzmir'den geliyor. Göztepe 1. ligde. Bu sene Bahçelievler olarak biz de Sultanlar ligindeyiz. Turnuva 3 gün sürecek. 3 gün boyunca 4 takım birbiriyle yarışacak. Hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılının şenliklerinin bir başlangıcı. Hocamızı ve takımımızı tebrik ediyorum. Bahçelievler Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Tüm paralimpik sporcularımıza da destek veriyoruz. Bizim bakış açımızda çocukların, gençlerin, herkesin spor yapması lazım. Herkesi bu güzel mücadeleyi izlemeye davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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