 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Damat ve geline düğün günü çekici şoku - Son Dakika
Üye Girişi

Damat ve geline düğün günü çekici şoku

Adana'nın Kozan ilçesinde çekicilik yapan bir kişi düğün günü arkadaşına şaka yapıp gelin arabasına çekiciye yükledi. Gelin ve damat şok yaşadı. Damat, gelin aracını kurtarmak için 500 lira gönderdi.

Damat ve geline düğün günü çekici şoku
17.12.2023 - 22:00,  Güncelleme: 22:01
Abone Ol

Damat ve geline düğün günü çekici şoku

Adana'nın Kozan ilçesinde çekicilik yapan bir kişi düğün günü arkadaşına şaka yapıp gelin arabasına çekiciye yükledi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde çekicilik yapan bir kişi düğün günü arkadaşına şaka yapıp gelin arabasına çekiciye yükledi.

Kozan'da dün akşam evlenen çifte oto kurtarıcı arkadaşı öyle bir şaka yaptı ki gelin ve damat salonda şok yaşadı. Gelin aracı kurtarıcıya yüklenen damat arkadaşına "Aracımı indirsinler" diye haber yollarken kurtarıcı olan arkadaşları para almadan aracı indirmeyeceğini söyleyince damat 500 lira göndererek gelin aracını kurtarabildi.

Gelinle damada yaptığı şaka ile şok yaşattığını söyleyen çiftin yakın arkadaşı oto kurtarıcı Serhat Türkel, "Damat kalp krizi de geçirmiş olabilir bu şakadan sonra. Ben aynı zamanda berberim 3 ay önce arkadaşıma Ben senin arabanı kaldırım bugün olmazsa yarın dedim. O gün bugündü. Damat ve ailesi biraz sıkıntı yaşadı ama yapacak bir şey yok. Büyük çekici arabamla geldim. Damadın aracını çektik ve yol kestik. Damat görmedi haberi gitti ve 'Bir an önce arabamı indirsin' demiş. 7 yıllık arkadaşım canım ciğerim. İkisini birden alsın balayına gitsin. Bin lira versin, indirelim" dedim 500 lira yollamış bizde onunla gider paça çorbası içeriz. Unutulmaz bir gün oldu. Arkadaşımı ve eşine Allah mutluluk versin" diye konuştu.

Düğüne gelen vatandaşlar da gelin aracının çekiciye yüklendiğini görünce "Damada bu yapılır mı" diyerek tepki gösterdi.

Gelinle damat düğün sonu Kurtarıcı otosu öncülüğünde konvoy ile evlerine uğurlandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Adana, Kozan, Son Dakika

Son Dakika Genel Damat ve geline düğün günü çekici şoku - Son Dakika


21:06
TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57
İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57
TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28
İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15
İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48
Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47
Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu

Son Dakika
21:06 TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57 İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55 Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57 TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28 İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47 Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu
17:41 Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 22:05:43. #1.13#
SON DAKİKA: Damat ve geline düğün günü çekici şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement