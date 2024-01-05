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Denizkurdu Tatbikatı dosta güven, düşmana korku verecek - Son Dakika
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Denizkurdu Tatbikatı dosta güven, düşmana korku verecek

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenecek Denizkurdu Tatbikatı, 7-16 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tatbikata katılan unsurların muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerini geliştirmesi hedefleniyor. Dosta güven, düşmana korku verecek tatbikata 17 bin personelin katılması planlanıyor.

Denizkurdu Tatbikatı dosta güven, düşmana korku verecek
05.01.2024 - 19:41,
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Denizkurdu Tatbikatı dosta güven, düşmana korku verecek

KOCAELİ - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenecek Denizkurdu Tatbikatı, 7-16 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tatbikatın basın toplantısında bilgilendirmelerde bulunan Donanma Komutanlığı Hareket Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, "Toplamda 100 su üstü gemisi, 7 deniz altı, 34 uçak, 22 helikopter, 22 insansız hava aracı, 1 kamu kurumu dahil olmak üzere yaklaşık 17 bin personelin Deniz Kurdu/1 2024 tatbikatına iştirak etmesini planlıyoruz" dedi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan Deniz Kurdu/1 2024 Tatbikatı, 7-16 Ocak tarihleri arasında Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek. Tatbikata katılan unsurların muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerini geliştirmesi hedefleniyor. Dosta güven, düşmana korku verecek tatbikata 17 bin personelin katılması planlanıyor. Kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumları arsında müşterek çalışmayı sağlayacak tatbikatt, su üstü atışları, hava savunma atışları, kara bombardımanı atışları ve güdümlü mermi atışları icra edilecek.

"Müşterek çalışabilirlik unsurlarının denemesi hedeflenmektedir"

Deniz Kurdu 1/2024 tatbikatının Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikatlar programı dahlinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen fiili bir tatbikat olduğunu söyleyen, Donanma Komutanlığı Hareket Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, "Tatbikat çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekatı sevk ve idaresi etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumlarıyla tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik unsurlarının denemesi hedeflenmektedir. Denizkurdu 1/2024 tatbikatına 8 firkateyn, 3 corveyt, 16 hücum bot, 7 denizaltı, 6 mayın avlama gemisi, 47 yardımcı sınıf gemi, 13 karakol gemisi, 9 çıkarma gemisi, 10 uçak, 17 helikopter, 22 insansız hava aracı, 5 SAS görev timi, AMFİBİ deniz piyade birlikleri ve AMFİBİ hücum timleriyle, Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz helikopterleri, gelen maksat helikopterleri, ağır yük helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, hedef çekme uçakları, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 Sahil Güvenlik Aram Kurtarma Gemisi ile 6 Sahil Güvenlik Botu iştirak edecektir" dedi.

"17 bin personelin tatbikata iştirak etmesini planlıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile deniz ulaştırması için işbirliği ve rehberlik faaliyeti icra edileceğini söyleyen Donanma Komutanlığı Hareket Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, "Tatbikat çerçevesinde toplamda 100 su üstü gemisi, 7 denizaltı, 34 uçak, 22 helikopter, 22 insansız hava aracı, 1 kamu kurumu dahil olmak üzere yaklaşık 17 bin personelin tatbikata iştirak etmesini planlıyoruz. Tatbikat sürecince harekata hazırlık eğitimleri, su üstü kara ve hava hedeflerine fiili silah atışları, deniz ulaştırması için işbirliği ve rehberlik faaliyeti ile 12 Ocak tarihinde Aksaz Marmaris'e istinaden, seçin gözlemci günü icra edilecektir. 10-11 Ocak tarihlerinde Karadeniz ve Doğu Akdeniz Sahillerini kapsayacak şekilde tatbikata iştirak eden 43 unsurumuz tarafından liman ziyaretleri planlıdır. Tatbikat çerçevesinde radar su üstü atışları, manş uçağının çektiği hava hedefini kullanarak hava savunma atışları, kara bombardımanı atışları, deniz hava unsurlarımızdan güdüm mermi atışları icra edilecektir. Gücünü ve kararlılığını büyük Türk milletinden ve ay yıldızlı bayrağından alan Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm yüzer, dalar ve uçar unsurlarıyla başta mavi vatan olmak üzere, memleketimizin her köşesine sınırların ötesinde ve dünya denizlerinde, sarsılmaz bir azim irade ve heyecanla gerektiğinde vatan savunması için canını vermeye hazır milletinin emrinde ve görevinin başındadır. Bu vesileyle bize cumhuriyeti armağan eden başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha rahmet minnet ve şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine esenlikler diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Gölcük Deniz Harp Merkezi Komutanlığında düzenlenen basın toplantısına Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Nihat Baran, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Erdinç Altıner, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Donanma Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan katıldı.

Kaynak: İHA
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