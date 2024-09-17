Denizle 'Engelsiz' Buluşma: Engelliler İçin Su Sporları Projesi - Son Dakika
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Denizle 'Engelsiz' Buluşma: Engelliler İçin Su Sporları Projesi

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İzmir'de gerçekleştirilen proje sayesinde engelli bireyler, denizle buluşarak tüplü dalış yapma ve kamp imkanı buluyor. Seferihisar Engelliler Alternatif Su Sporları Derneği, engellilerin su sporları ile sosyal hayatlarını zenginleştirmeyi amaçlıyor.

17.09.2024 11:38  Güncelleme: 11:56
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Denizle 'engelsiz' buluşma

İZMİR - Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki engellileri İzmir'de bir araya getiren proje sayesinde engelliler, hem denizin tadını çıkarıyor hem de tüplü dalış yapma imkanı buluyor.

Seferihisar Engelliler Alternatif Su Sporları Derneği (SEKADER), engellilerin ve gençlerin yaz aylarında önlerine çıkan engelleri kaldırmak, onların su sporları ve engelsiz dalışlarla yaşama daha kolay uyum sağlayabilmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Seferihisar ilçesi Doğanbey mevkiinde engelli vatandaşlar, hayata geçirilen tesis sayesinde denizle buluşup kamp yapabilme imkanı buluyor. Seferihisar Belediyesi tarafından tahsis edilen alanda yapılan etkinliklerle, engelli bireylerin sosyalleşmesine ve su sporları yapmasına imkan sağlanıyor. Bu sayede engelli vatandaşlar, denize güvenli bir şekilde girmenin yanı sıra doğayla iç içe kamp yapma imkanı da buluyor.

"Ticari kaygımız yok, ücretsiz hizmet veriyoruz"

SEKADER Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Çimenli, derneğin 2010 yılından beri Seferihisar'da engellilere yönelik hizmet verdiğini belirterek, "Engelliler için su sporları ve kamp alanları sağlıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın denize ve doğaya erişimini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Diğer engelli dernekleriyle de iletişime geçerek onlara burada ücretsiz hizmet veriyoruz. Ticari bir kaygımız yok, amacımız engelli vatandaşlarımıza destek olmak" dedi.

"Güvenli bir şekilde denize giriyoruz"

Engelli vatandaşlardan Bülent Özdolar ise, "Ben de engelli bir birey olarak burada diğer engelli arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Güvenli bir şekilde denize giriyoruz ve engelli kardeşlerimizi evde vakit geçirmek yerine burada vakit geçirmeleri için teşvik ediyoruz. Bize özel duşlar ve tuvaletler mevcut, şartlarımız oldukça güzel" ifadelerine yer verdi.

"İlk önce dalış yapabileceğime inanmıyordum"

Trafik kazası nedeniyle 10 yıldır engelli olan Melih Dülgün ise uzun süre psikolojik olarak zorlandığı için evden dışarıya çıkamadığını belirtti. İlerleyen süreçte SEKADER'in kendisine ulaştığını ve ondan sonra tesise gelmeye başladığını ifade eden Dülgün, şunları kaydetti:

"Başta yüzebileceğime ya da dalış yapabileceğime inanmıyordum. Ancak zamanla alıştım ve artık tek başıma denize girebiliyorum. Burası bizim için çok önemli, harika vakit geçiriyoruz.

Kaynak: İHA

Seferihisar, İzmir, Genel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Genel Denizle 'Engelsiz' Buluşma: Engelliler İçin Su Sporları Projesi - Son Dakika

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