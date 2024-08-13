Genel

Deprem bölgesinde bereketli üzüm hasadı

Mehmet Kaya, "Markette üzüm fiyatı 80 TL ama tarlada 3'te 1 fiyatına"

HATAY - Hatay'ın lezzetiyle ün salan üzümünde bereketli hasat başladı, üzüm tarlada kalitesine göre 20 TL ile 30 TL arasında alıcı buluyor.

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da afetzede üreticiler üreterek güçlenmeye devam ediyor. Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Amik Ovası'nda bulunan Hassa ilçesinin ağızlarda tat bırakan meşhur üzümünde hasat başladı. Sıcak havanın dengesiz ilerlemesi nedeniyle verimin düştüğü üzümde kalite bahçe bahçe değişiklik gösteriyor. Yurdun dört bir yanına gönderilen Hassa üzümü tarlada 20 TL ile 30 TL arasında alıcı buluyor.

Tarım işçisi Fatma Yılmaz, damaklarda tat bırakan Hassa üzümünün bölge halkı için önemli bir gelir kapısı olduğunu belirterek "Bunlar Hatay'ımızın üzümleri, çeşit çeşit üzümlerimiz var. Bölgemiz üzümcülük ve zeytincilikle kalkınıyor. Üzümümüz oldukça lezzetli ve meşhur" dedi.

"Markette üzüm fiyatı 80 TL ama tarlada 3'te 1 fiyatına"

Hassa ilçesinde yaş meyve komisyonculuğu ve çiftçilik yapan Mehmet Kaya, üzümün tarla fiyatıyla market fiyatı arasındaki farkına dikkat çekerek "Bu yıl üzümlerimizde verimler kısa çiftçilerimiz emeğinin karşılığını alamıyor. Hiç kaliteli olmayan yerlerimiz var, kalitenin yüksek olduğu noktalar var. Hassamızın üzümü aromasıyla Türkiye'de meşhur. Gaziantep, Malatya ve diğer illerde yetiştirilen üzümlerden bizim üzümümüz daha kaliteli ve lezzetli. Tarlada fiyat 20 TL ve 30 TL arasında değişiyor. Çiftçimiz bu durumda emeğimizin karşılığını alamıyor. Markette üzüm fiyatı 80 TL ama tarlada 3'te 1 fiyatına. Bu durum bizi üzüyor" ifadelerini kullandı.