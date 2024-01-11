Depremzedeler Regaip Kandili\'nde Camilere Akın Etti

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Deprem'in vurduğu Hatay'da vatandaşlar camilere akın etti
HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili vatandaşlar, camilere akın ettiler.
Hatay'ın İskenderun ilçesi Kaptan Paşa Camii'de Regaip Kandili dolayısıyla programı düzenlendi. Düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Depremzede vatandaşlar, edilen dualara icabet etti. Program duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.
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