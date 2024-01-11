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Depremzedeler Regaip Kandili'nde Camilere Akın Etti - Son Dakika
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Depremzedeler Regaip Kandili'nde Camilere Akın Etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremin vurduğu bölgede yaşayan vatandaşlar, Regaip Kandili dolayısıyla camilere akın etti. Kaptan Paşa Camii'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Depremzedeler, dualara katıldı ve kılınan yatsı namazıyla program sona erdi.

Depremzedeler Regaip Kandili\'nde Camilere Akın Etti
11.01.2024 - 22:09,  Güncelleme: 22:11
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Deprem'in vurduğu Hatay'da vatandaşlar camilere akın etti

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili vatandaşlar, camilere akın ettiler.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Kaptan Paşa Camii'de Regaip Kandili dolayısıyla programı düzenlendi. Düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Depremzede vatandaşlar, edilen dualara icabet etti. Program duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
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