Deprem Mezarlığında Göz Yaşları İçinde Hüzünlü Bayram - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Deprem Mezarlığında Göz Yaşları İçinde Hüzünlü Bayram

Hatay'da afetzede vatandaşlar, deprem mezarlığına akın ederek vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Gözyaşları içinde dua eden vatandaşlar, bayramın buruk geçtiğini ifade etti.

16.06.2024 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem mezarlığında göz yaşları içinde hüzünlü bayram

Kader Ayvas: "Bize bayram gelmedi, benim bir oğlum vardı onu ve torunlarımı kaybettim"

HATAY - Hatay'da afetzede vatandaşlar, sabahın ilk saatleriyle birlikte asrın felaketinde vefat edenlerin mezarlarının bulunduğu deprem mezarlığına akın ettiler.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti.

Depremde vefat eden vatandaşlar için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde deprem mezarlığı kurulmuştu. Her bayram olduğu gibi bu bayramda depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaret için deprem mezarlığına geldiler. Mezarları sulayarak göz yaşları içerisinde dua eden depremzede vatandaşlar, yürekleri burktu. Hatay Büyükşehir Belediyesi de mezarlığı bayraklarla donatarak, ziyaret gerçekleştiren vatandaşlara dikmeleri için çiçek dağıttı. Afetzede vatandaşlar, bayram boyunca mezarlıklara ulaşımlarını Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen ücretsiz servis araçlarıyla sağlayabilecekler.

"Bize bayram gelmedi, benim bir oğlum vardı onu ve torunlarımı kaybettim"

Asrın felaketinde vefat eden evladının ve torunlarının mezarını ziyarete gelen Kader Ayvas, "Bize bayram gelmedi, benim bir oğlum vardı onu ve torunlarımı kaybettim. Ben kayboldum, onlar ölmedi biz öldük. Tarifi yok, sözün bittiği yerdeyiz. Zor bir bayram, burada durmak bile istemiyorum. 5 çocuğumu kaybettim" dedi.

Deprem sonrası bayramların buruk geçtiğini ifade eden Özkan Seyyar, "Bize bayram yok, adı bayram. Bizim bayramımız depremden sonra bitti. Burada 3 yeğenim ve babamın mezarı var. Yakın dereceden 6 vefatımız var depremde" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Deprem, Hatay, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Deprem Mezarlığında Göz Yaşları İçinde Hüzünlü Bayram - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı Sedef Güler’in katil zanlısı yakalandı Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı! Sedef Güler'in katil zanlısı yakalandı
11:37 Bayram namazında Gazze protestosu Biden ve Netanyahu’nun yer aldığı pankartı taşladılar Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar
11:15 Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş
10:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris’te kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris'te kıldı
09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
12:16 Gaziantep’te Cinnet Getiren Şahıs 4 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı ve İntihar Etti Gaziantep'te Cinnet Getiren Şahıs 4 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı ve İntihar Etti
12:04 Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor! Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi
11:24 Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti
11:23 Türkiye’de ithal araçların pazar payı arttı Türkiye'de ithal araçların pazar payı arttı
11:06 Antalya Havalimanı’nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı Antalya Havalimanı'nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı! Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı
10:52 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü
10:30 Ağbaba, kurban fiyatlarına tepki gösterdi: Emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor Ağbaba, kurban fiyatlarına tepki gösterdi: Emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor
10:24 Bir Kurban Bayramı klasiği Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor
10:19 Özgür Özel’den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz Özgür Özel'den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 13:33:07. #1.11#
SON DAKİKA: Deprem Mezarlığında Göz Yaşları İçinde Hüzünlü Bayram - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement