Depremde ailesini kaybeden acılı babanın sözleri yürek yaktı: "Dünya kadar malım olsa ne yazar, bayramda boynuma sarılan bir evladım kalmadı"
ADANA - Adana'da depremde bütün ailesini kaybeden Fatih Karaca, "Dünya kadar malım olsa ne yazar, bayramda boynuma sarılan bir evladım kalmadı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Ramazan Bayramı'nın buruk geçtiği deprem bölgesinde vatandaşlar, bayramın ilk günü yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nı ziyaret eden vatandaşlar, kaybettikleri yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Yakınlarının mezar taşlarını temizleyen vatandaşlar, kabirlere çiçek de bıraktı. Kabir ziyaretlerinde hüzünlü anlar yaşandı.
Asrın felaketine Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalanan ve depremde eşini, 3 çocuğunu, annesi ve kayınvalidesini kaybeden Fatih Karaca için de bayram büyük acı ile geçiyor.
"Bayramda sarılacak bir evladım kalmadı"
İhlas Haber Ajansı'na konuşan baba Karaca, bayramda boynuna sarılacak tek bir çocuğunun kalmadığını, ailesini depremde kaybettiğini kaydetti. Gaziantep'te işte olduğu için enkaz altında kalmaktan kurtulan Fatih Karaca, "Bu acı anlatılmaz. Dünya kadar malım olsa ne ki bayramda sarılacak bir evladım kalmadı. Her şey düğümleniyor boğazımda" dedi.
"Kızım gelir diye bekliyorum"
13 yaşındaki kızı İrem Karaca'nın da depremden bu yana kayıp olduğunu söyleyen Karaca, "Bu acı anlatılmıyor. Bu acının tarifi yok. Baba diyerek yanıma gelen kimse kalmadı. Ailemi 6 gün sonunda enkazdan çıkarttım. 6 günün sonundaki bazı paylaşımlardan sonra gönüllüler geldi ve cenazelerimizi çıkarttık. Annem ve kayınvalidem misafirliğe gelmişti. Onlar da hayatını kaybetti. Kızım gelir diye bekliyorum ama yok. Enkazı üç sefer aradık ama yok çıkmadı" ifadelerini kullandı.
"DNA testim hiç uyuşmadı"
Kızından gelecek umutlu bir haberi beklediğini anlatan Karaca, "DNA testim hiç uyuşmadı. Bizi bir polis aradı ve '8-9 Şubat'ta görüştüm' dedi. Sadece bu var elimizde. Gelecek diyerekten Allah'a dua ediyoruz. Yakınlarımla, sevdiklerimle dua ediyorum" diye konuştu.
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