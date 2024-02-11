Depremin ardından hurda araçlar koyunların otlak alanı oldu - Son Dakika
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Genel

Depremin ardından hurda araçlar koyunların otlak alanı oldu

Depremin ardından hurda araçlar koyunların otlak alanı oldu

Hatay'da depremin ardından enkazdan çıkarılan ve muhafaza altına alınan araçların büyük bir kısmı hak sahiplerine teslim edildi. Bu durumla birlikte hurda araçların sayısı azaldıkça, araç mezarlığına dönüşen alanda koyunlar otlamaya başladı. Havadan çekilen görüntülerde, yüzlerce hurda aracın arasında otlayan koyunlar ilginç bir manzara oluşturdu. Aynı zamanda Antakya ilçesinde bulunan otoparkta da araçların çalınma durumlarına karşı emniyet güçleri nöbet tutmaktadır.

11.02.2024 12:34
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Hurda araçların teslim edildiği araç mezarlığı koyunlara otlak oldu

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da enkazdan çıkarılarak muhafaza altına alınan araçların büyük çoğunluğu hak sahiplerine teslim edildi. Yüzlerce hurda aracın sayıları azalması ile koyunlara otlak olan alanın havadan çekilen görüntüleri ilginç manzaralar oluştu.

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'ı yerle bir etmiş, 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketinde binlerce araç hasar görmüş ve bu araçlardan 20 bin 534'ü muhafaza altına alınmıştı. Araç mezarlığını andıran alanda toplanan araçların teslimine Temmuz ayı sonu itibariyle başlanmıştı. Sayıları her geçen gün azalan araçların arasında koyunların otladığı anlar ise havadan görüntüledi. Yüzlerce hurda aracın arasında otlayan koyunlar ilginç görüntüler oluşturdu. Antakya ilçesi Derince Mahallesi'nde bulunan otoparkta da gözle görülür azalma olurken araçların çalınma durumlarına karşı emniyet güçleri nöbetlerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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