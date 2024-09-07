Kahramanmaraş'a Ahilik Beratı Verildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'a Ahilik Beratı Verildi

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Kahramanmaraş'ta bir esnaf sektöründeki fiyatlara kıyasla uygun fiyatla hizmet veren Altın Kaşık EV Yemekleri işletmesine Ticaret Bakanlığı tarafından Ahilik Beratı verildi.

07.09.2024 00:16
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Depremin merkezi Kahramanmaraş'a 'Ahilik Beratı' verildi

KAHRAMANMARAŞ - Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir esnaf sektöründeki fiyatlara kıyasla, vatandaşlara uygun fiyatla hizmet verdiği için Ticaret Bakanlığı tarafından Ahilik Beratı ile ödüllendirildi.

Yaşanan 6 Şubat depreminin ardından sektöründeki fiyatlara kıyasla uygun fiyat ile tüketicilere hizmet sunan Altın Kaşık EV Yemekleri işletmesine, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Memiş'in katılımıyla Ahilik Beratı verildi.

Kahramanmaraşlı Esnaf İbrahim Yılmaz'ın Ahilik bilincini kendilerine yeniden hatırlattığını dile getiren Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Memiş, "Güzide İllerimizden Kurtuluş Savaş'ında gösterdiği kahramanlık ile adını tarihe altın harflere yazmış Kahramanmaraş ilimizde tam da bu kültürün temsili ve yaşatılması açısından örnek teşkil eden yöresel ev yemekleri, ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinden itibaren sektörel piyasanın fiyatlarına kıyasla uygun fiyatla tüketicilere hizmet sunma hususundaki özverili gayretleri nedeniyle Sayın Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat Beyefendi adına, Altın Kaşık Ev Yemekleri Şirketi'nin sahibi İbrahim Yılmaz kardeşimizin esnaf ve halk arasındaki ahilik bilincine yeniden bizleri hatırlattığı ve saygı uyandıran bu tavrı ile yeni yeşerecek genç, genç ailelere de örnek teşkil ettiği için tebrik ediyor, takdirlerimizin bir nişanesi olarak da kendilerine ahi esnaf beratı ödülüyle ödüllendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahi Beratı ile ödüllendirilen esnaf İbrahim Yılmaz ise "Biz bu Altın Kaşık Ev Yemeklerini 2019 yılında başlatmış olup pandemi hastalığı ile kapatmak zorunda kaldık. Deprem oldu ilk şubemiz yıkıldı ardından bu dükkanı ise bir vatandaştan kiralayarak tekrardan Deprem bölgesi olan Kahramanmaraş'a hizmet vermeye devam etmeye karar verdik. Fiyatlarımızda ve güzelliğimizde daha titiz daha güzel hizmet vermeye devam ettiğimizden dolayı halkımıza ve devletimize teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş\'a Ahilik Beratı Verildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kahramanmaraş'a Ahilik Beratı Verildi - Son Dakika

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