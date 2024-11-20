Depremzede Çocuklar Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Eğlendi

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Depremzede çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde doyasıya eğlendi

HATAY - Hatay'da depremzede çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Hatay Valiliği koordinesinde kentin ihya ve inşa çalışmaları sürdürülürken afetten etkilenen çocuklarda unutulmuyor. Depremzede çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Hatay Valiliği tarafından düzenlenen

Şenlikte doyasıya eğlendi. Boyama, spor, el işi ve çeşitli faaliyetlerle zaman geçiren çocuklara patlamış başta olmak üzere çeşitli ikramlarda da bulundu. Yüzlerce çocuğun katıldığı etkinlikte Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı'da çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Depremzede çocuklar, doyasıya eğlendikleri bir gün geçirdiklerini ifade ederek program için teşekkürlerini dile getirdiler.