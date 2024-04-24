Depremzede çocuklara özel 23 Nisan şenliği - Son Dakika
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Depremzede çocuklara özel 23 Nisan şenliği

Hatay'ın Antakya ilçesinde Doğuş Üniversitesi'nin öncülüğünde yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde, depremzede çocuklar ve aileleri şenliğin tadını çıkarttılar. Etkinlikte çocuklarla eğlenceli dans gösterisi, palyaço gösterisi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Doğuş Üniversitesi, depremzede çocuklara psikolojik ve sosyal destek sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

24.04.2024 19:22
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Depremzede çocuklara özel 23 Nisan şenliği

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde Doğuş Üniversitesi'nin öncülüğünde yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde, depremzede çocuklar ve aileleri şenliğin tadını çıkarttılar.

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Antakya ilçesi Derince Mahallesi'nde Doğuş Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinliklerle afetzede çocuklar doyasıya tadını çıkarttılar. Doğuş Üniversitesi ve Afet Yönetimi ve İnsani Yardım Kulübü katkılarıyla yapılan etkinlikte; çocuklarla eğlenceli dans gösterisi, palyaço gösterisi ve çeşitli etkinliklerle yapıldı. Bu özel günde Doğuş Üniversitesi, kentteki depremzede çocuklara, hayatlarında unutulmayacak keyifli anlar yaşattılar.

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak amacıyla Hatay'a geldik"

Depremzede çocuklar için burada olduklarını belirten Doğuş Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Nazmiye Arduç, "Çocuklar oldukça eğleniyorlar. Bizde burada çok eğleniyoruz. İstanbul Doğuş Üniversitesi afet yönetimi ve insani yardım kulübü adına buradayız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak amacıyla Hatay'a geldik. Hatay'da çadır kentte yaşamlarını sürdüren depremzede vatandaşları ve çocuklarıyla birlikte, tüm coşkumuzla ve heyecanımızla 23 Nisan şenliğimizi kutluyoruz" dedi.

"Burada vereceğimiz psikoloji ve sosyal desteğin gerçekten çok anlamlı olduğunu düşünüyorum"

Hatay'a 18 kişilik bir ekiple kutlamaya geldiklerini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Nazmiye Arduç, "Burada vereceğimiz psikoloji ve sosyal desteğin gerçekten çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çocukların şimdiki yaşamlarına adapte ederken yaşadıkları bu travmatik süreçleri en az zararla sağlıklı bir şekilde atlatabilmeleri ve hayata umutla bağlanabilmeleri öncü hedefimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Depremzede çocuklara özel 23 Nisan şenliği - Son Dakika

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