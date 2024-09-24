Hatay'da Depremzede Öğrencilere Destek Projesi - Son Dakika
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Hatay'da Depremzede Öğrencilere Destek Projesi

Depremzede öğrencilerin üniversite yolundaki ilk bavulu ve ilk bileti Hatay'da Büyükşehir Belediye'sinden Hatay'da afetzede öğrencilerin üniversite yolundaki ilk biletleri ve bavulları, Başkan Öntürk'ün hayata geçirdiği İlk Bavulum İlk Biletim Projesi kapsamında hediye edilecek.

24.09.2024 17:00
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Depremzede öğrencilerin üniversite yolundaki ilk bavulu ve ilk bileti Hatay'da Büyükşehir Belediye'sinden

HATAY - Hatay'da afetzede öğrencilerin üniversite yolundaki ilk biletleri ve bavulları, Başkan Öntürk'ün hayata geçirdiği İlk Bavulum İlk Biletim Projesi kapsamında hediye edilecek.

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, hayata geçirdiği projelerle afetzede vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mehmet Öntürk'ün liderliğinde gençlere yönelik eğitim, spor, sanat, kültürel faaliyetler ve sosyal sorumluluk alanında çalışma ve projeler gerçekleştiriyor. Başkan Öntürk'ün bu kapsamda yerel seçimler öncesi üniversiteyi ilk kez kazanan öğrencilere yönelik söz verdiği "İlk Bavulum İlk Biletim Projesi" kapsamında başvurular tamamlanarak, başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencilere bavulları dağıtılmaya başlandı. HBB Kisecik Yerleşkesi Hortikültür alanında düzenlenen programda "İlk Bavulum İlk Biletim Projesi" kapsamında başvurusu olumlu sonuçlanan 7 bin 300 öğrenciden 163 öğrenciye bilet parası, harçlık ve içerisinde kişisel bakım ve kırtasiye malzemeleri bulunan valizlerin dağıtıldı.

Programda konuşan HBB Başkanı Öntürk, çıkacakları bu uzun yolculukta çocukların yanlarında olmak istediklerini belirterek, "Hayatınızda uzun bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu hayatınızın yeni bir başlangıcı. Eğitim hayatınızda vatanımıza, milletimize, şehrimize hayırlı işler yapmak için bir yola çıkıyorsunuz. Bu çıktığınız yolda da biz yanınızda olmak istedik. Evlatlarımızın ilk bavulunu içinde kendi gücümüzce, kendi imkanlarımızca yaptığımız, hazırladığımız hediyeleri ve harçlıkları bugün sizlere takdim edeceğiz. Sizler bizlerin gururusunuz. Şu an sadece devlet üniversitelerini kazanan öğrenci sayımız bize müracaat eden yedi bin üç yüz civarında. ve tüm bu öğrencilerimizin ilk bavul projesinde yanlarında oluyoruz. Şunu unutmayın. Biz sizlerin her zaman yanında olacağız" dedi.

Yaşanabilecek yoğunluktan dolayı sembolik bir tören düzenlendiğini dile getiren Başkan Öntürk, 1 Ekim'e kadar tüm öğrencilerin hesabına bilet paraları ve harçlıklarının yatırılacağını, içerisinde kişisel bakım ve kırtasiye ürünlerinin yer aldığı bavullarının da dağıtılacağını kaydetti.

Öntürk, önümüzdeki dönemlerde sınavlarda ilk 10 bine giren üniversite öğrencilerine burs vermeyi planladıklarını da müjdeledi.

Büyükşehir olarak meslek edindirme kurslarını başlatacaklarını da kaydeden Başkan Mehmet Öntürk, "Gençlerimizin, evlatlarımızın gelecekteki hayatlarına yön verebilmesine destek olmak adına meslek edindirme kursları açıyoruz. Bunun içerisinde ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul ve üniversite mezunu olanlar olacak. Bu kardeşlerimizi bu kurslarda yeteneklerine, mezun oldukları okullara ve aldıkları eğitimlere göre yetiştireceğiz. Kış boyunca ücretlerini düşürmeyeceğiz, sertifikalarını vereceğiz ve hangi iş kolunda çalışacaksa onların takibini de biz yapacağız. Bu kursları, kardeşlerimizin motivasyonunu arttırarak, birlik, beraberliği sağlamak ve memlekete faydalarını arttırmak için yapıyoruz. İnşallah bu şehir el birliğiyle kaldıracağız" açıklamalarında bulundu.

Öntürk, Hatay'ı depremlere, afetlere karşı çok daha dayanıklı, eskisinden çok daha güzel bir şehir haline getirmek için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm ekipleriyle gece gündüz çalıştıklarının altını çizerek, açıklamasının "Sizlerden de ricam iyi okuyun. Ailelerinizi unutmayın. Memleketinizi unutmayın. Bizleri unutmayın" sözleriyle noktaladı.

Kaynak: İHA

Deprem, Genel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Genel Hatay'da Depremzede Öğrencilere Destek Projesi - Son Dakika

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