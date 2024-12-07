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Depremzede vatandaşları korkutan patlamalar kamerada

Vatandaş Refik Yeşilova: "Gök gürültüsünde korkuyoruz zaten ama patlama normal değildi"

Vatandaş Mehmet Altınözü: "Patlamayı deprem zannettik ve herkes dışarıya çıktı."

HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde taş ocağı kurulacak bölgede dinamitle gerçekleştirilen patlamalar vatandaşları tedirgin etti. Depremi yaşayan vatandaşlar, haber verilmeden gerçekleştirilen patlamalara panik yaşadıklarını söylediler.

Geçtiğimiz günlerde Hatay'ın Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde dağlık alana kurulacak olan taş ocağı bölgesinde dinamitle patlatma gerçekleştirildi. Haber verilmeden gerçekleştirilen patlama, depremi yaşayan mahalle sakinleri arasında paniğe neden oldu. Patlamayı hisseden vatandaşlar, haber verilmeden gerçekleştirilen patlamalara tepki gösterdiler.

"Gök gürültüsünde korkuyoruz zaten ama patlama normal değildi"

Dinamitle patlamadan çok korktuğunu ve endişelendiğini ifade eden Refik Yeşilova, "Geçen ki patlamadan çok korktuk. Depremden sonra korkumuz varken bir de bu patlamayla aşağıda olan evler ve bahçeler zarar gördü. Patlama çok şiddetliydi ve mahalle sakinlerine haber verilmemişti. Bu yüzden mahalle olarak endişeliyiz. Patlamaların olmasını istemiyoruz. Gök gürültüsünde korkuyoruz zaten patlama normal değildi. Mahallede bulunan 3 bin yıllık su kaynağımız patlamalar nedeniyle azaldı" dedi.

"Patlamayı deprem zannettik ve herkes dışarıya çıktı"

Dinamit patlamasını deprem zannederek kaçtığını ifade eden Mehmet Altınözü, "Patlamayı deprem zannettik ve herkes dışarıya çıktı. Öyle bir korku oldu ki mahalle sakinleri dışarı çıktı. Bu patlamalar haftada birkaç kez oluyor. Mahalle sakinleri olarak endişeliyiz" ifadelerini kullandı.