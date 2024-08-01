Depremzedeler Yeni Evlerine Kavuşuyor - Son Dakika
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Genel

Depremzedeler Yeni Evlerine Kavuşuyor

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde evleri yıkılan depremzedeler, yeni konutlarına kavuşuyor. Pazarcık ilçesinde yaşayan bir kadın, yeni evlerinin güzelliğini ve devletin yardımlarını övgüyle dile getirdi.

01.08.2024 21:50
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Depremzedeler bir bir evlerine kavuşuyor

Depremzede Karayiğit: "Hayal edemeyeceğimiz bir ev sundular bize"

"Göremeyeceğim ve yaşayamayacağım bir evde yaşayacağım"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Pazarcık ilçesinde yaşadığı müstakil evi ağır hasar alıp yıkılan ve yeni deprem konutuna kavuşan kadın, "Ev çok güzel, hayal edemeyeceğimiz bir ev sundular bize" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine 3 bin 217 adet kalıcı konut, 951 adet de köy tipi ev inşa ediliyor. TOKİ tarafından inşa edilen köy evlerinde sona gelindi. 6 Şubat tarihli depremlerden sonra, Pazarcık'ta yapımına başlanan kalıcı konutlar hızla yükseliyor. Bağdını Sağır Mahallesi'ne ilk etapta 853 konut, ikinci etapta da 839 konut inşa edilerek, toplamda bin 692 kalıcı konut hak sahiplerine teslim edildi. Köy evlerinin ise 951'i ihale edildi, 236 adedi tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. 715 köy evinin yapımı sürüyor. Deprem bölgesi adeta şantiye alanı haline geldi. Çevre illerden ve bölgeden çalışmalara dahil edilen işçiler, gece gündüz demeden afetzedelerin konutlarını kış gelmeden tamamlayıp teslim etmek için zamanla yarışıyorlar.

"Evimiz ağır hasarlıydı yıkıldı"

Şehir dışında olduğu için depreme yakalanmayan ancak yaşadığı evi ağır hasar alıp yıkılan depremzede Emine Karayiğit, "Ben depremde burada değildim şehir dışında yaşıyordum. Deprem sonrası da ailem benim yaşadığım şehre geldi. Bizim evimiz ağır hasarlıydı devlet yıktı. Daha sonra bize hak sahipliğinden ev çıktı anahtarımızı da teslim aldık" dedi.

"Göremeyeceğim ve yaşayamayacağım bir evde yaşayacağım"

Yeni evini inceleyen depremzede Karayiğit, "Ev çok güzel hayal edemeyeceğimiz bir ev sundular bize. Benim evim müstakil bahçeli bir evdi. Göremeyeceğim ve yaşayamayacağım bir evde yaşayacağım şuanda. Devletimizden bir değil binlerce kez Allah razı olsun. Evimizin eksikliklerinin tamamlanıp bir an önce geçmeyi düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Depremzedeler Yeni Evlerine Kavuşuyor - Son Dakika

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