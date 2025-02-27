Devren çınar ölümden döndürdü

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Devrilen çınarın altında kalmaktan son anda kurtuldu: O anlar kamerada

550 yıllık çınar ağacı böyle devrildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri devlet adamlarından İshakpaşa tarafından yaklaşık 600 yıl önce yapılan İshakpaşa caminin bahçesindeki 550 yaşındaki doğu çınarı kökünden çıkarak devrildi. Ağacın devrilme anı ve bir kadının ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay saat 20.35 sıralarında 600 yıllık İshakpaşa caminin girişinde bulunan asırlık çınar ağacın kökünden çıkarak devrildi. Caminin duvarına dayanan ağacın gövdesinde parçalar yere düştü. Olay sırasında kimsenin olmaması faciayı önledi.

Devrilme anı kamerada

Ağacın devrilme anı ve bir kadının saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İshakpaşa Camii, 1486 tarihli vakfiyesine göre; 1468-1469 yılından önce tamamlandı.