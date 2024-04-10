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Dilenci kadının üzerinden 23 bin lira çıktı

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını Ramazan Bayramı'nda da aralıksız sürdürüyor. Bayram sabahı Eyüp Sultan Camii çevresinde yapılan uygulamada şüpheli hareketler sergileyen H.G. isimli kadının üzerinde yaklaşık 23 bin TL para bulundu.

Eyüp Sultan Camii ve türbesini ziyarete gelen misafirlerin huzurunu sağlamak için Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda bayram sabahı da insanların manevi duygularını sömürerek kazanç sağlamaya çalışan kişi ya da kişilere yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, yaptıkları uygulamada H.G. isimli kadının hareketlerinden şüphelendi.

Kadının üzerinden 23 bin lira çıktı

Ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan kadını Zabıta Müdürlüğü binasına götürdü. Burada, ekipler tarafından kadının eşyalarında yapılan aramalarda, dilencilik yaparak temin ettiği tespit edilen yaklaşık 23 bin TL para bulundu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tutulan tutanakla paraya el konulurken dilenci kadın hakkında cezai işlem uygulandı.