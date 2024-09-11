Erbaş: Gazze ve Filistin için merhamet bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Erbaş: Gazze ve Filistin için merhamet bekleniyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, 'Tıpkı bugünkü gibi Narinler onun insanlığa getirdiği merhameti, şefkati bekliyor. Gazze'nin, Filistin'in; Narinleri, Ayşeleri, Fatmaları onun şefkatini, merhametini bekliyor. İmdat çığlıklarıyla yeri göğü inletiyorlar ama heyhat dünya kör ve sağır, insanlık kör ve sağır, vicdanlar ölü, kalpler paslı' dedi.

11.09.2024 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: " Gazze'nin, Filistin'in; Narinleri, Ayşeleri, Fatmaları onun şefkatini, merhametini bekliyor"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, "Tıpkı bugünkü gibi Narinler onun insanlığa getirdiği merhameti, şefkati bekliyor. Gazze'nin, Filistin'in; Narinleri, Ayşeleri, Fatmaları onun şefkatini, merhametini bekliyor. İmdat çığlıklarıyla yeri göğü inletiyorlar ama heyhat dünya kör ve sağır, insanlık kör ve sağır, vicdanlar ölü, kalpler paslı" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası' tanıtım programına katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen programda konuşan Erbaş, Hz. Muhammed'in doğumundan önce dünyanın her yerinde zulümler yaşandığına dikkati çekerek, "İnsanlık onun alemlere rahmet olarak gönderilişinden doğacak merhameti bekliyordu. Garipler onu bekliyordu, mazlumlar onu bekliyordu. Toprağa diri diri gömülmemek için kız çocukları onu bekliyordu. Tıpkı bugünkü gibi Narinler onun insanlığa getirdiği merhameti, şefkati bekliyor. Gazze'nin, Filistin'in; Narinleri, Ayşeleri, Fatmaları onun şefkatini, merhametini bekliyor. İmdat çığlıklarıyla yeri göğü inletiyorlar ama heyhat dünya kör ve sağır, insanlık kör ve sağır, vicdanlar ölü, kalpler paslı" diye konuştu.

Bu yıl, 'Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası temasının' 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' olarak belirlendiğini kaydeden Erbaş, "Bu tema vesilesiyle Peygamber Efendimizin güzel ahlakını, mümtaz şahsiyetini yeniden tefekkür edeceğiz. Onun, cahiliyenin girdabında kaybolan insanlardan tarihin en güzide neslini nasıl yetiştirdiğine daha yakından bakacağız" dedi.

"İnsanlık, vicdanını kaybetme noktasına gelmiştir"

18'inci yüzyıldan bu yana batı merkezli değişimi savunanların insanlığı büyük bir kaosa ve bunalıma mahkum ettiğini vurgulayan Erbaş, "Dünyevileşme hırsıyla merhameti unutan insanlık, vicdanını kaybetme noktasına gelmiştir. Bu süreçte Yaradan'ı ve O'nun yeryüzüne teklifini hayatın dışında tutmanın bedeli ise değerler sisteminin çöküşü olmuştur. İşte bugün insanlığı kapıldığı bu türbülanstan çıkarmanın yegane yolu, kaybedilen değerleri, vahyin rehberliğinde yeniden ihya ve inşa etmektir" ifadelerini kullandı.

Erbaş, Başkanlık olarak Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası boyunca yurt içinde ve dışında çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Kaynak: İHA

Ali Erbaş, Filistin, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Genel Erbaş: Gazze ve Filistin için merhamet bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:09 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede
19:41 3 Bakan, Diyarbakır’da Narin’in kabrini ziyaret etti: Narin’in hiçbir akrabası ile görüşmediler 3 Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti: Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler
19:31 Özgür Özel’den Hulusi Akar’a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık altından Siyasal İslamcı çıktı Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık altından Siyasal İslamcı çıktı
18:33 Meta’dan Narin açıklaması Amca Salim Güran’ın sildiği Whats App mesajları istenmişti Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
10:35 Eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı Kendi de hayatını kaybetti Eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı! Kendi de hayatını kaybetti
10:31 Endonezya’daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar Endonezya'daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar
10:18 Kanada’dan İsrail hamlesi: Silah satışını askıya aldı Kanada'dan İsrail hamlesi: Silah satışını askıya aldı
10:04 İngiltere’de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı Aile, canını zor kurtardı İngiltere'de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı! Aile, canını zor kurtardı
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
09:56 Gülmeyi bile bilmiyordu Bambaşka birine dönüştü Gülmeyi bile bilmiyordu! Bambaşka birine dönüştü
09:50 Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
09:39 Fransa’da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı Fransa'da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 22:18:02. #1.11#
SON DAKİKA: Erbaş: Gazze ve Filistin için merhamet bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement