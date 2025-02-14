Diyarbakır'da Kar nedeniyle Kapanan 439 Kilometre Yol Ulaşıma Açıldı

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Diyarbakır'da kardan kapanan 439 kilometre yol ulaşıma açıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 6 ilçede kar yağışıyla birlikte kapanan 181 kırsal mahallede 439 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, vatandaşların zorlu hava şartlarında ulaşım sıkıntısı yaşamaması için kent merkezi ve kırsal mahalle yollarında 6 şantiyede, 100 personel, 62 ekip ve çok sayıda ekipmanla çalışmalarını sürdürüyor. Diyarbakır'da devam eden kar yağışında Kulp, Silvan, Lice, Dicle, Ergani, Çüngüş ilçelerinde 181 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, sürdürdüğü çalışmalar sonucu Kulp'ta 8 mahallede 125, Silvan'da 17 mahallede 40, Lice'de 6 mahallede 60, Dicle'de 26 mahallede 64, Ergani'de 40 mahallede 100, Hani'de 2, Çüngüş'te ise 5 mahallede 50 kilometre yol açıldı.

Ekipler, Kulp'ta 20, Lice'de 6, Dicle'de 12, Ergani'de 10, Hani'de 14, Çüngüş'te ise 25 mahallenin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine Kulp ilçesine bağlı Koçkar Mahallesi'nde içinde hasta bulunan bir aracın mahsur kalması üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yolu ulaşıma açmasıyla hasta, araçla hastaneye kaldırıldı.