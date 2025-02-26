Diyarbakır\'da Ramazan Alışverişi Başladı

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Diyarbakır'da Ramazan hareketliliği

DİYARBAKIR - On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala Diyarbakır'ın tarihi çarşı ve pazarlarında alışveriş hareketliliği başladı.

Ramazan ayına sayılı günlerin kalması ile birlikte çarşı ve pazara inen vatandaşlar, alışverişlerini yapmaya başladı. Kentte başta tarihi Suriçi olmak üzere farklı noktalardaki çarşı ve pazarlarda da hareketlilik yaşandı. Eksiklerini gidermeye çalışan vatandaşlar, en çok gıda ve kahvaltılık ürünlere rağbet gösterdi. Ramazan sofraları için alışveriş yapan vatandaşlar ürünlerin en iyisini seçmeye çalışırken, esnaf ise taleplere göre ürün çeşidini artırdı.

Merkez Sur ilçesinde peynirciler pazarında işletmesi bulunan Uğur Yağızbeyli, bu seneki Ramazan hazırlıklarının geçen seneye oranla düşük olduğunu ifade etti. Yağızbeyli, "Ramazan'a birkaç gün kaldı. Nispeten bir kımıldama var ama eski yıllara nazaran bir azalma söz konusu" dedi.

Yağızbeyli, yöresel peynir çeşitleri, tahin, pekmez ve helvaya şu an yoğun talebin olduğunu dile getirdi.

Esnaf Enes Gündüz ise bu yılki Ramazan ayının potansiyelinden memnun olmadıklarını, geçen yıllardaki yoğunluğun daha iyi olduğunu kaydetti. Gündüz, "Geçen yıl 10 gün öncesinden Ramazan hazırlığı başlarken, şimdi iki gün kalmış hiçbir şekilde bir yoğunluk yok. Geçen yıl 5 kilo satılan ürün, bu yıl 2 ya da 3 kilo satılıyor" diye konuştu.