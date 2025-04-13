Diyarbakır'da Zamanda Yolculuk Kafesi

Bu işletmede müşteriler zamana yolculuk yapıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir işletmeci 3 bin adetten fazla eski tarihi ürünleri açtığı kafesinde sergiliyor.

Batman'dan Diyarbakır'a gelen Sedat Çelik, tarihi eserlere olan merakını vatandaşlarla paylaşmak için Sur ilçesinde açmış olduğu bir kafede sergiliyor. Eski plak, kaset, teyp, televizyon, perde, dikiş makinası, duvar saatlerinden oluşan yaklaşık 3 bin adet tarihi eseri kafesinde ücretsiz bir şekilde vatandaşlara ve müşterilerine sunuyor. Adete kafe içerisinde nostalji bir hava oluşturan Çelik, antikasever vatandaş olarak Diyarbakırlı vatandaşlarında yerinde görüp, hissetsin diye bu işletmeyi açtığını söyledi.

Diyarbakır halkı için güzel bir yer olup bunu başardıklarına inandığını ifade eden Çelik, " Türkiye'nin her tarafından ürünleri toplam. Öncelikle evde muhafaza ettiklerimi. Önce kendi evimizde biriktirdik. Sonra dedik ki halk ile buluşturalım ve buluşturduk" dedi.

Müşterilerden Cuma Cihan ise, Kahramanmaraş Elbistan'dan geldiklerini söyleyerek, "Öncelikle Diyarbakır'ı gerçekten çok beğendik. Kafe olarak çok nostaljik bir ortam var. Huzur veren bir ortam var. Kafede teknolojik aletler yok genelde nostaljik aletler var. Bu da zaten bizim hoşumuza gitti" diye konuştu.