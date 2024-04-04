Diyarbakır'ın 12 bin yıllık tarihinde ilk kez lahit mezar bulundu - Son Dakika
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Diyarbakır'ın 12 bin yıllık tarihinde ilk kez lahit mezar bulundu

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Diyarbakır'ın 5 bin yıllık surları arasında yapılan kazıda Roma dönemine ait olduğu belirlenen ve kentte bulunan ilk lahit mezarı bulundu. Lahit, 2 metre 24 santimetre uzunluğunda ve 82 santimetre yüksekliğinde olup, üzerinde Malta Haçı bulunmaktadır. Lahitin içindeki kemiklerin kimlere ait olduğu Gaziantep'te yapılacak çalışmalar sonucunda belirlenecektir.

04.04.2024 10:24  Güncelleme: 10:26
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Diyarbakır'ın 12 bin yıllık tarihinde ilk kez lahit mezar bulundu

DİYARBAKIR - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının 4'üncü etabında olan 75 numaralı burç ile Saint George Kilisesi arasında yapılan kazıda Roma dönemine ait olduğu belirlenen "lahit" bulundu. Lahit, kentte bulunan ilk lahit oldu.

Merkez Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının tahrip olan bölümleriyle ilgili restorasyon çalışmaları sürüyor.

4'üncü etabı 75 numaralı burçta devam ederken, ekipler sert zemine denk geldi. Bölgede inceleme yapan ekipler, 75 numaralı burç ile Saint George Kilisesi arasında Roma dönemine ait kentte ilk olma özelliği taşıyan "lahit" tespit etti.

2 kapağı bulunan, 2 metre 24 santimetre uzunluğunda, 82 santimetre yüksekliğinde olan lahit, yürüten hassas çalışmayla vinçle çıkarıldı. Lahidin tekne kısmının ise yapılan incelemede yekpare kireç taşından oluştuğu ortaya çıktı.

Gövdesinin orta kısmında çember içinde "Malta Haç" tespit edildi. Müze bahçesinde sergilenmeye başlanan lahit üzerinde Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı ekipleri çalışma başlattı.

Kütahya'dan Güneydoğu Anadolu ve Diyarbakır'ı gezmek için Furkan Erkan, Sur içine, bölgedeki müzeleri gezdiklerini söyledi.

Çok tarihi eserlerin olduğunu belirten Erkan, "Buradaki lahit mezarda çok yeni çıkartılmış. Üzerinde ıslaklığı duruyor. Lahit mezar Ege bölgesinde görülür. Ancak burada ilk defa böyle bir lahit mezar çıkartılmış. İlk defa rastlandığı için önemli bir şahsiyetin olduğu düşünülüyor" dedi.

Lahittin içinde bulunan kemiklerin kime ait olduğu, cinsiyetleri Gaziantep'te yapılacak çalışmalar sonrası belli olacağı kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Diyarbakır'ın 12 bin yıllık tarihinde ilk kez lahit mezar bulundu - Son Dakika

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