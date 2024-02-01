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Doğalgaz menfezleri, hayati önem taşıyor

NEVŞEHİR - Makine Mühendisleri Odası Nevşehir İl Temsilcisi Avni Duru, camlarda açılan ve doğal gazın tahliyesini sağlayan menfezlerin hayati önem taşıdığını, bu nedenle de kapatılmaması gerektiğini söyledi.

"Oda sensörü kullanın"

Duru "Kombilerde genellikle havasını dışardan alan ve gazını dışarıya atan cihazlar tercih ediyor. Özellikle ev tipi kombilerde konfor sıcaklığının belirlenmesi gerekiyor. Aşırı ısıtılmaması gerekiyor. Oda termostatı ve termostatik radyatör vanasının kullanması kesinlikle gözle görülür tasarruf ettirmekte ve her oda için ayrı ayrı sıcaklık tespit edilip o sıcaklığa göre işlem sağlanabilmektedir" dedi.

"Menfezler hayati önem taşıyor"

Daha önce yalıtımı yapılan yapı kriterleri de göz önünde bulundurularak işletilirse gerekli tasarrufun sağlanabileceğini söyleyen Duru, "Menfezlerin kesinlikle kapatılmaması lazım. Menfezler hem hava girişinde hem de doğalgaz tahliye edecek şekilde düzenlenmiştir. Alarm sistemleri ve menfezlerin kesinlikle kapatılmaması ve devre dışı bırakılmaması gerekiyor. Çünkü bu tür konular kendi başımıza gelmez sanıyoruz. Ama geldiğinde cana mahal oluyor. Kesinlikle göz ardı edilmemesi gerekiyor. Doğal gaz havadan hafif olduğu için kaçak olması durumunda yerden yukarıya doğru hareket eder. İşletmeci tarafından doğal gaz kokulandırılmıştır. Normalde doğal kokusuzdur ama çürük sarımsak benzeri bir koku verilir. Kullanıcı cihazın yanında olmadığı durumda kaçak olması halinde ancak bu tür tahliye yerlerinden, menfezlerden tahliye şansı bulabilir veya gaz alarm cihazları tarafından tespit edilip uyarı sayesinde can kurtarılır. Özellikle bu tür tertibatların çalışır durumda olmasını temin etmek gerekir. Doğal gaz doğru kullandığında çok faydalı verimli bir enerji kaynağıdır" şeklinde konuştu.