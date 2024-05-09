Genel

Hayatını kaybeden duayen kalp cerrahı Prof. Dr. Cevat Yakut için anma töreni düzenlendi

İSTANBUL - Türkiye'de ilk kalp nakli yapan cerrahlardan Prof. Dr. Cevat Yakut, 7 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin duayen kalp cerrahı Yakut için 1990 yılında başhekimi olduğu Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anma töreni düzenlendi.

Türkiye'de ilk kalp nakli yapan cerrahlardan biri olan 82 yaşındaki Prof. Dr. Cevat Yakut, 7 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. Kalp damar cerrahisinin duayenlerinden kabul edilen Yakut için kurucu başhekimi olduğu Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anma töreni düzenlendi. Aile yakınları ve meslektaşlarının katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

"Başarılarınızla gurur duyacaktır"

Anma töreninde konuşan Prof. Dr. Cevat Yakut'un oğlu Artuk Yakut, "Gece gündüz fedakarlıkla özveri ile çalıştı. Gelişime ve eğitime her zaman önem verdi. 22 sene sonunda efsane bir başhekim oldu. Emin olun ki babam, sizlerin takipçisi olacak ve bu başarılarınızla gurur duyacaktır" diye konuştu. Yakut'un cenazesi, Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.