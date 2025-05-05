Duygusal Anlar: Yaşlı Adam Salıncakta - Son Dakika
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Genel

Duygusal Anlar: Yaşlı Adam Salıncakta

Sultangazi'de bir yaşlı adam, salıncağa binip çocukluk günlerine dönerek duygusal anlar yaşadı.

05.05.2025 20:12
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Sultangazi'de duygusal anlar: Salıncakta sallanarak çocukluk günlerine döndü

İSTANBUL - Sultangazi'de parktaki salıncağa binen yaşlı adam, adeta çocukluk günlerine dönerek dakikalarca tek başına sallandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay Cumartesi günü öğle saatlerinde Sultangazi Esentepe Mahallesi'ndeki Mavi Marmara Parkı'nda yaşandı. Parktaki boş salıncağa güçlükle binen yaşlı adam, adeta çocukluk günlerine geri dönerek sallanmaya başladı. Tek başına dakikalarca sallanan adamın o anları görenlere duygusal anlan yaşattı. Yoldan geçtiği esnada yaşlı amcayı fark eden bir sürücü ise cep telefonunu çıkartarak "Amca çocukluğunu özledi herhalde" diyerek o anları kayda aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Duygusal Anlar: Yaşlı Adam Salıncakta - Son Dakika

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