Düzce Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin Örnek Etkinlik

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Belediye sokak hayvanlarını unutmadı

-Düzenlenen etkinlikle sokak hayvanları ve vatandaşlar buluştu

DÜZCE - Düzce'de düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, barınakta bulunan sahipsiz yavru hayvanlarla bir araya geldi. Düzce Belediyesi tarafından başlatılan sokak hayvanları sahiplendirme projesi için barınakta bulunan yavru köpekleri gören çocuklar, uzun süre hayvanların başından ayrılamadı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Türkiye'ye örnek olacak sahipsiz hayvanlar projesine imza attıklarını belirterek, Düzcelilerin bu hayvanları sahiplenmesi için yoğun çalışma içinde olduklarını söyledi.

Hayvanları koruma günü dolayısıyla Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü öncülüğünde etkinlik düzenlendi. Millet Bahçesi'ndeki etkinliğe Düzce Valisi Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Barınakta bulunan yavru sahipsiz hayvanlarında sahiplendirilmek amacıyla yer aldığı etkinlikte Köpek Eğitmeni Taner Kurt, köpek eğitimleri hakkında protokol üyelerine ve vatandaşlara bilgiler verdi. Okul öncesi eğitim, özel eğitim ve ilkokul öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte kurulan stantlarda katılımcılara hayvan sevgisi, hayvan bakımı hakkında çeşitli bilgiler verildi.

Etkinlik ve Düzce'de sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler veren Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Özellikle sokak hayvanları konusunda bizlerin hassasiyetlerini biliyorsunuz. Bu konuda göreve geldiğimiz günden beri çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bugün Türkiye'de il merkezinde ve bütün ilçelerinde sahipsiz hayvanlar için koruma barınakları olan tek il Düzce'dir. Sahipsiz hayvanlar konusunda yapılması gereken 2 önemli şey var. Birincisi kısırlaştırma diğeri sahiplendirme. Bugünkü faaliyetlerimizin ana ekseni sahiplendirmek konusunda farkındalık oluşturmak ve sokak hayvanlarını sahiplendirmek. Geçen dönemlerde de sokak hayvanları konusunda çok sayıda çalışmalar oldu, görüşmeler oldu ama Düzce bu konuda çok önemli mesafeleri kattetti. Düzce olarak bugünlerde sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi konusunda 1 kampanya yürütüyoruz. Bugün Sokak Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle bu kampanyanın kapsamında farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Güzel bir ortamda sahiplenenler oldu. Sokak hayvanlarını sahiplendirme konusundaki çalışmalarımız artarak devam edecek" diye konuştu.

Gün boyu devam edecek olan etkinlikler çerçevesinde millet bahçesinde vatandaşlara sokak hayvanları anlatılacak. Düzce İl Jandarma İz Takip Köpeği çeşitli gösteriler yaparak özellikle çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya çalışacak.